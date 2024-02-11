إسرائيل ترسل وفدا رفيع المستوى لإجراء محادثات حول صفقة الرهائن في القاهرة

من المقرر أن ترسل إسرائيل وفدا رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار تشمل مصر وقطر والولايات المتحدة، وفقا لتقارير إسرائيلية متعددة.

ويرأس الوفد الإسرائيلي مدير الموساد ديفيد بارنياع ورئيس الشاباك رونين بار واللواء المتقاعد نيتسان ألون. ومن المقرر أن يجتمع هذا الفريق مع نظرائه الرئيسيين، بما في ذلك مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، ومدير المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

تشير مصادر من داخل إسرائيل إلى أن قرار إرسال رؤساء وكالات الاستخبارات يتوقف على "تغيير الاتجاه" المحتمل في مفاوضات الرهائن. ولا يزال المسؤولون الإسرائيليون متفائلين بحذر، ويتوقعون حدوث تحول في موقف حماس، وخاصة تجاه التنازلات المرتكزة على إطار باريس الذي تم وضعه قبل أسبوعين.

وقد تم التأكيد على أهمية هذه المهمة من قبل المسؤولين الإسرائيليين، الذين أكدوا أن مغادرة الوفد تعتمد على قدرة مصر وقطر على إقناع حماس بالتراجع عن مطالبها القصوى والدخول في المفاوضات. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: "إذا حدث تغير في الموقف، فسوف نمضي قدماً".

(AP Photo/Hatem Ali)

وفي الوقت نفسه، اشارت تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن مصر أشارت إلى نيتها استخدام العملية العسكرية الإسرائيلية المخطط لها في رفح بغزة كرافعة من أجل الضغط على حماس للتوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن في غضون أسبوعين. وحذرت مصر من أنها ستسحب اعتراضها على عملية رفح ما لم توافق حماس على اتفاق مع إسرائيل.

وفي واشنطن، سلط الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء على ضرورة وقف إطلاق النار المرتبط بالإفراج عن الرهائن خلال تصريحاته في البيت الأبيض. وقال بايدن: "إنني أضغط بشدة الآن للتعامل مع وقف إطلاق النار بشأن الرهائن".

ورفع حماس من سقف مطالبه حين أصر على أن أي اتفاق للإفراج عن الرهائن يجب أن يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي من غزة. ومن ناحية أخرى، تؤكد إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي ملتزم باستكمال حملته العسكرية لتفكيك سيطرة حماس في غزة.

ووسط هذه الجهود الدبلوماسية، أعلن منتدى أهالي الرهائن والمفقودين عن نيته رفع دعوى قضائية ضد حماس أمام محكمة العدل الدولية.

Avshalom Sassoni/ Flash90

ومن المقرر أن يسافر وفد من المنتدى، يتكون من حوالي 100 ممثل ومحامي من إسرائيل والخارج، إلى لاهاي يوم الأربعاء لتقديم الدعوى والتي تم إعدادها خلال الأشهر الأربعة الماضية.