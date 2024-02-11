نتنياهو قبل الهجوم المزمع على رفح في جنوب غزة: "النصر في متناول اليد"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "النصر في متناول اليد"، خلال مقابلة مع شبكة ABC التي ستبث يوم الأحد، مضيفًا أن "الهدف هو القضاء على ما تبقى من كتائب حماس الإرهابية وسيتم توفير ممر آمن للسكان المدنيين".

وجاءت المقابلة في الوقت الذي حذر فيه حلفاء إسرائيل، من الولايات المتحدة إلى أوروبا، من أن توسيع عملية الجيش الإسرائيلي في محافظة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة قد يكون مدمرًا للسكان المدنيين الذين فروا إلى هناك بحثًا عن الأمان. وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي واصفا أحد أهداف الحرب: "سوف نقوم بذلك. سنسيطر على كتائب حماس الإرهابية المتبقية في رفح، وهي المعقل الأخير، لكننا سنفعل ذلك".

وقالت الولايات المتحدة على وجه الخصوص إنها لن تدعم مثل هذا النشاط إذا ما تم أخذ التأثير المحتمل على ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في الاعتبار، وهو ما رد عليه نتنياهو بالموافقة، وأخبر شبكة ABC أنه يجري وضع خطة مفصلة للعملية.

وقال نتنياهو لمذيع برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "إيه بي سي" جوناثان كارل: "أنا أتفق مع الأميركيين في هذا". سنفعل ذلك مع توفير ممر آمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة". وأكد بهذا الصدد: "نحن لسنا غير مبالين بشأن هذا". "إنه جزء من جهودنا الحربية لإبعاد المدنيين عن الأذى. وهو جزء من جهود حماس لإبقائهم في طريق الأذى."

Haim Tzach / GPO

وأوضح رئيس الوزراء أن "أولئك الذين يقولون إنه لا ينبغي لنا أن ندخل رفح تحت أي ظرف من الظروف، يقولون بالأساس فلتخسروا الحرب. دعوا حماس يبقى هناك".