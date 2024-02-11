تقديم لوائح اتهام ضد مواطنين عربيين في إسرائيل أرسلا لحماس صور موقع عسكري لاستهدافه بالصواريخ

قدمت السلطات الأمنية في إسرائيل لوائح اتهام بحق شابين عربيين من قرية عين ماهل شمال إسرائيل يشتبه بضلوعهما في التخابر مع حماس بغية التعاون لتنفيذ عمليات أمنية ضد أهداف داخل إسرائيل. وأفاد بيان للشرطة صباح اليوم الأحد أنه بنهاية التحقيق الذي أجراه الشاباك والوحدة المركزية لواء الشمال، قدم مكتب المدعي العام صباح اليوم لوائح اتهام خطيرة ضد الاثنين إلى المحكمة المركزية في الناصرة.

ووفقا للوائح الاتهام فقد قرر رامي حبيب الله من تلقاء نفسه تسيير عمليات أمنية لحماس داخل إسرائيل وكان حبيب الله قد اعتقل في الأول من شهر يناير/ كانون الثاني في إطار التحقيق بشبهة قيامه بالترويج لنشاط إرهابي في الأراضي الإسرائيلية بتوجيه من عناصر حماس في الخارج.

Shin Bet Spokesperson

وأرسل حبيب الله إلى أحد نشطاء حماس صورة لمصنع أمني في منطقة سكنه محددا موقعه بالضبط بهدف قيام حركة حماس بإطلاق الصواريخ على هذا المصنع. وحاول حبيب الله وفق التحقيق، تجنيد أشخاص إضافيين فاستمال خالد صالح من عين ماهل أيضا ويبلغ من العمر 35 عاما وهو رهن الاعتقال، ناهيك عم شخص ثالث ضالع في النشاط المحظور ويقبع تحت الاعتقال المنزلي.

Shin Bet Spokesperson

تتضمن لائحة الاتهام في قضية رامي حبيب الله، سلسلة من المخالفات الأمنية عبر التخابر مع العدو وقت الحرب، والاتصال مع عميل أجنبي، والعمل المحظور في ممتلكات لأغراض إرهابية، والتآمر لارتكاب عمل إرهابي، والمزيد. وفي قضية خالد صالح، تم تقديم لائحة اتهام تتهمه بالتآمر لارتكاب عمل إرهابي.

وأشار البيان إلى خطورة الأعمال وسط تأكيده على إحباط هذا النشاط في المراحل الأولية حتى قبل أن يتاح لأعضاء الخلية الوقت الكافي لتنفيذ تلك الخطة الخطيرة داخل إسرائيل.