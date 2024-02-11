جالانت: استخدامنا معلومات حماس الاستخبارية ضدهم سيقربنا من صفقة رهائن "واقعية"

قدم وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إلى زملائه الوزراء مراجعة للأسلحة والوثائق التابعة لحركة حماس، والتي جمعتها وحدة جمع الوثائق والوسائل التقنية التابعة للجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة.

وأوضح غالانت: "هذا الصباح نستضيف اجتماع الحكومة في مقر الجيش الإسرائيلي، في مؤسسة الدفاع، لنظهر للوزراء بالضبط كيف أننا نحقق ونعمق إنجازاتنا وما يتم استخراجه من قطاع غزة".

وتابع الوزير: "يمكنكم رؤية جزء صغير من الأشياء هنا - الصواريخ والعبوات الناسفة والألغام والعديد من الخرائط ووسائل الاتصال والوثائق وأجهزة الكمبيوتر ومحركات الأقراص، كل هذه الأشياء التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي من الآن فصاعدًا كمخابرات، وليس ذلك فحسب".

ووصف غالانت عملية الحصول على الوثائق والأسلحة، ملمحا إلى بعض المواقع التي عثر عليها فيها: "هذه تثبت أننا توغلنا في قلب أكثر الأماكن حساسية لحماس واستخدمنا معلوماتها الاستخبارية ضدها". وقال وزير الأمن: "نحن نستخدم أسلحتهم ضدهم، ونفجرها في الميدان، كل هذا يؤدي إلى تعميق واختراق قلب قدرات حماس".

وخلص غالانت إلى أنه "كلما عمقنا عملياتنا، كلما اقتربنا من التوصل إلى اتفاق واقعي من أجل إعادة الرهائن".