مسؤول في حماس: الهجوم الإسرائيلي على رفح سيفجر مفاوضات الرهائن

قال مسؤول كبير في حركة حماس لقناة الأقصى التلفزيونية التابعة للحركة إن قيام الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته في محافظة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، من شأنه أن "ينسف" المفاوضات حول اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وجاء التهديد بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بالبدء في التخطيط لخطة إخلاء وخطة استراتيجية لرفح، مكررًا أهمية مثل هذه العملية في مقابلة مع شبكة ABC مساء السبت.

ونقلت شبكة كان الإخبارية الإسرائيلية عن مسؤول حماس قوله إن "نتنياهو يحاول الهروب من تنفيذ الاتفاق من خلال مذبحة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح. الهجوم العسكري على رفح يعني وقف المفاوضات حول الصفقة".

وأصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن عملية الجيش الإسرائيلي سوف تتوسع إلى رفح، من أجل الوصول إلى آخر كتائب حماس في المنطقة، مؤكدا أنه سيتم توفير ممر آمن للسكان المدنيين للخروج من مرمى الأذى.

وفي حوار مع قناة ABC، قال نتنياهو للمقدم جوناثان كارل: "هذا جزء من جهودنا الحربية لإبعاد المدنيين عن الأذى. إنه جزء من جهود حماس لإبقائهم في مرمى الأذى". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أولئك الذين يقولون إنه لا ينبغي لنا أن ندخل رفح تحت أي ظرف من الظروف، يقولون في الأساس اخسروا الحرب. أبقوا حماس هناك".