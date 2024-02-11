تقرير: تزايد الانقسام بين الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن حرب غزة

أفادت شبكة إن بي سي نيوز نقلاً عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن، بوجود "انقسام متزايد" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والولايات المتحدة. ووفقا للتقرير، فإن الخلاف الأخير كان حول خطط إسرائيل لتوسيع عملياتها البرية في غزة إلى منطقة رفح الواقعة في أقصى الجنوب.

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن هناك قلقًا في الولايات المتحدة من أن إسرائيل ليست مستعدة لأن يقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية مع تجنب السكان المدنيين في المنطقة.

وتحدث نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع مباشرة مع وسائل الإعلام الأمريكية، خلال مقابلة مع جوناثان كارل، المذيع المشارك في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC، وأصر على أن النصر "في متناول اليد". ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الهدف في رفح بأنه "القضاء على ما تبقى من كتائب حماس الإرهابية"، لكنه يتفق مع المخاوف الأميركية. سنفعل ذلك مع توفير ممر آمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة".

لكن العديد من الدول أعربت عن قلقها إزاء الخطر الكبير الذي يهدد ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في رفح، الذين فروا إلى مناطق إنسانية محددة في أقصى الجنوب كجزء من الجهود السابقة لتوفير ممر آمن للمدنيين.

كما واصل مسؤول كبير في حماس التهديد بأن عملية رفح ستفجر المفاوضات، وألقى باللوم على نتنياهو لرغبته في الهروب من تنفيذ الصفقة.