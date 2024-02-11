تهديد مصري لحماس: "إما الاتفاق على صفقة خلال أسبوعين أو أن تدخل إسرائيل رفح"

أفاد تقرير لوول ستريت جورنال الأحد بأن مسؤولين مصريين وجهوا تهديدات لحماس مفادها: "إما التوصل إلى صفقة خلال أسبوعين وإما أن تدخل إسرائيل رفح".

تسيطر أجواء من القلق على المستوى السياسي الحاكم في مصر جراء الضغوطات الإسرائيلية المتواصلة لدخول رفح باعتبارها المعقل الأخير لحماس وسط إصرار إسرائيلي باستكمال ملاحقة آخر كتائب حماس في رفح فيما سيقود إلى تقويض حكم حماس السياسي والعسكري في قطاع غزة وتحرير المخطوفين.

لكن الصورة من الجانب الآخر تبدو مختلفة. فقد تحولت رفح الممتدة على 64 كم مربع إلى أكبر مدينة خيام تضم 1.4 مليون نازح فلسطيني فروا من المعارك منذ أربعة شهور من القصف الجوي الكثيف والمعارك البرية الضارية. وتخشى مصر القابعة في أزمة ديون عميقة من نزوح جماعي إلى سيناء ما سيعمق أزمتها ويجعلها طرفا في تصفية القضية الفلسطينية إزاء لجوء لا رجعة منه، وفق ما يراه محللون.

وفي تقرير لـ N12 تحدث نازحون فلسطينيون عن الخوف الرابض على قلوبهم من عملية برية وشيكة إذ قال أحدهم نشعر بالخوف جيدا لا مكان آمن داخل غزة. وقالت سيدة أخرى "لا أعرف إلى أين أذهب فقد تشردت من مكان إلى آخر سبع مرات منذ 7 أكتوبر وإلى أين سنذهب من هنا؟

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تجنب الجيش الإسرائيلي حتة اللحظة دخول رفح بريا خشية المس بالعلاقات المصرية الإسرائيلية أضف على معرفتها الوثيقة بالكم الهائل من الغزيين النازحين فيها مما يجعل رفح وأي مناورة فيها أكثر صعوبة وتعقيدا.

من جانبه، أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة وضع خطط لتفريغ المنطقة من السكان عبر ممر آمن ووسط تأكيده الحاسم على ضرورة العمل في رفح حيث ليس من الممكن الإبقاء على 4 كتائب لحماس في رفح والمضي نحو انتصار محقق وبمتناول اليد وفق تعبيره.

في الأثناء تجري الاتصالات لجسر الهوة بين مواقف حماس التي تضمنت شروطا تشمل إعمار غزة وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين والنظر في الوضع الراهن في قضية الأقصى وبين إسرائيل التي اعتبرت عرض حماس مبالغا ومنحازا عن إطار باريس.