تقرير: بايدن ومساعدوه قريبون من نقطة حرجة بالعلاقات مع نتنياهو

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه قريبون حاليا من نقطة حرجة بالعلاقات مع رئيس الحكومة نتنياهو، ولم يعودوا يرون فيه شريكا فعالا يمكن التأثير عليه، جاء هذا وفقا لشهادات لعدد من الأشخاص المطلعين على نقاشات داخلية. وأفيد أيضا أن عددا من مساعدي بايدن يشجعونه بانتقاد رئيس الحكومة الإسرائيلية علنا بسبب العملية العسكرية في غزة.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بوقت سابق اليوم عن مخاوف لدى إدارة بايدن من أن استمرار التأييد لإسرائيل سيلحق ضررا كبيرا لدعم الشباب للرئيس الأمريكي في الأنتخابات القادمة. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة "اي بي سي" الأمريكية خلال رده على سؤال مشاكل الذاكرة لدى الرئيس االأمريكي جو بايدن أجاب بأن بايدن كان "واضحا" و"مركزا" للغاية خلال زيارته الى إسرائيل في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأضاف نتنياهو "كان لي معه العشرات من المكالمات الهاتفية، جزء منها كانت طويلة، هو زار إسرائيل أيضا خلال الحرب، وهذا حدث تاريخي.لقد تأثرت لأنه كان واضحًا جدًا ومركزًا للغاية. نجحنا بالتوافق على أمور كثيرة". وتابع رئيس الحكومة في المقابلة :"في بعض الأحيان نختلف -لكن هذا لا ينبع من عدم فهم من جانبه أو جانبي. لذلك هذا ما يمكنني أن أخبرك به - أنني لم أر ذلك". وقال رئيس الحكومة أيضًا إنه لا يعرف ما يعنيه بايدن عندما قال إن الرد الإسرائيلي في قطاع غزة كان "مفرطًا".