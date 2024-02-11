هاليفي يتوعد السنوار وضيف ويحذر من التحدث عن نشاطات الجيش الإسرائيلي إعلاميا

توعد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية خلال جلسة الحكومة اليوم قادة حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف رغم أنهما بنظره "لم يعودا يؤثران على القتال إطلاقا"، محذرا بنفس الوقت من التحدث عن نشاط الجيش الإسرائيلي وقال إن "الأمر غير صحي".

وقال هرتسي هاليفي خلال الجلسة إن قادة حماس محمد ضيف ويحيى السنوار "لم يعودا يؤثران على القتال على الإطلاق" لكنه شدد بأنه رغم هذه الحقيقة "يجب علينا القضاء عليهم".

وعلى خلفية تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن عملية قريبة في رفح حذر هاليفي في جلسة الحكومة من أن "الخطاب العام حول العمليات العسكرية غير صحي". وطالب تجنب تقديم تفاصيل عن مراحل الحرب.

وتابع هاليفي :"نحن نبلغ السنوار من خلال وسائل الإعلام أين سنكون بعد دقيقتين، نقول له عن كل خطوة لنا ونتيح له للاستعداد لمجيئنا. من الصعب إدارة معركة بهذه الطريقة".

وعلى صعيد متصل قال رئيس الحكومة نتنياهو أمام الوزراء بعد انتهاء المراجعة الأمنية حول الحرب في غزة والتي تلقاها من هرتسي هاليفي وقال :"إننا نريد في الواقع تحقيق نزع السلاح في قطاع غزة. وهذا يتطلب سيطرتنا ومسؤوليتنا الأمنية العليا على كامل المنطقة الواقعة غربي الأردن، بما فيها غزة, ولا يوجد بديل عن ذلك في المستقبل المنظور".

وتابع نتنياهو :"إذا كان هذا يتطلب البقاء في الداخل، سيكون البقاء في الداخل، وإن تطلب ذلك الدخول الى كل مكان، مثلما الجيش الإسرائيلي قادر على الوصول الى كل مكان وفي كل الوقت، سيتم المحافظة على ذلك مستقبلا".