هل دخول إسرائيل إلى رفح يهدد اتفاق السلام مع مصر؟

تهدد مصر بتجميد اتفاق السلام مع إسرائيل في حال دخل جنود إسرائيليين الى داخل رفح، ووفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين كبار مصريين وديبلوماسي عربي بأن العملية في رفح المكتظة في السكان ستؤدي الى إغلاق الطريق الإنساني الرئيسي الى غزة.

في حين أعلنت مصر في بيان رسمي على لسان وزارة الخارجية :"أن مصر تعارض بشكل تام تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بخصوص نية الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في رفج جنوب غزة وتحذر من العواقب الوخيمة لمثل هذه العملية. خصوصا في ظل خطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة". وأضاف أن "مصر تحث بتعجيل كافة الجهود الدولية والإقليمية لمنع المساس بمدينة رفح، والتي يعيش بها حاليا 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها بحكم كونها المنطقة الآمنة الأخيرة في غزة". ولم يتضمن إعلان الوزارة تهديدا صريحا بتجميد اتفاق السلام.

وذكر البيان أن "مصر تعتقد أن المساس برفح واستمرار السياسة الإسرائيلية في إحباط المساعدات الإنسانية يساعد عمليا على الهجرة القسرية للشعب الفلسطيني، وهو ما يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقانون الإنساني، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي".

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مصر حذرت حماس من ضرورة التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل في الأسبوعين المقبلين، وإلا فإن إسرائيل ستواصل عملياتها البرية في رفح. وذلك بعد أن أبدت مصر قلقها لإسرائيل بشأن العمل العسكري في المنطقة. كما ذكرت الصحيفة أن إدارة بايدن تخشى أن يؤدي الدعم المستمر لإسرائيل الى ضرر كبير في دعم الشباب للرئيس بايدن في الحملة الانتخابية المقبلة.