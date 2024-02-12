سُمح بالنشر اليوم الإثنين، أنه في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية في رفح، تم إنقاذ الرهينتين الإسرائيليين، فرناندو سيمون مارمان (60 عامًا) ولويس هار (70 عامًا)، اللذين اختطفتهما حماس إلى قطاع غزة من كيبوتس نير اسحق في السابع من أكتوبر خلاقل هجوم غير المسبوق والفجائي على بلدات الغلاف المحاذية لقطاع غزة.

وأفاد بيان الجيش بأن حالة الاثنين جيدة وتم إجراء الفحوصات الطبية لهما في المركز الطبي شيبا تل هشومير، في تأكيد على أن القوات الأمنية ستواصل تحركها بكافة الجهود لاستعادة المختطفين.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيئيل هغاري معقبا على العملية الليلية الناجحة: "لقد أعدنا الليلة لويس هار وفرناندو ميرمان إلى إسرائيل، اللذين تم اختطافهما في 7 أكتوبر. وكانت عملية إنقاذ معقدة تحت النار." وتابع "هذه عملية احترافية ودقيقة. أعددنا غلافا جويا مصحوبا بموجة هجوم واسعة النطاق. وهذه عملية كنا نستعد لها منذ فترة وكنا ننتظر الظروف التي تسمح بتنفيذها. في وقت مبكر من الصباح عند الساعة 1:49، اقتحمت القوات الخاصة مبنى في رفح حيث كان لويس وفرناندو في الطابق الثاني مع إرهابيين مسلحين".

ومنذ لحظة اقتحام الشقة قام جنود اليوم بحماية المختطفين وإنقاذهما بأجسادهم، وبدأ تبادل إطلاق النار. وتدخلت القوات الجوية والقيادة الجنوبية وفي هذه المرحلة قام المقاتلون بسحب المختطفين وإنقاذهما تحت نيران قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في المنطقة حتى وصولهم إلى المنطقة الآمنة، حيث خضع الرهينتان لفحوصات طبية أولية وتم نقلهما بالمروحية رقم 669 إلى إسرائيل حيث التقوا بعائلاتهم بحماس.

كان رئيس الأركان ورئيس الشاباك في غرفة العمليات وراقبا تطورات العملية واتخذا القرارات. كما وصل إلى المكان رئيس الوزراء ووزير الأمن، وكانت ليلة متوترة ومؤثرة للغاية، وقد تمت هذه العملية بفضل تضحيات المقاتلين العاملين في المنطقة، وخاصة الذين سقطوا في المعارك. لولا جهودهم لم نكن لنصل إلى هذه اللحظة، وإلى جانب الانفعال فإننا لا ننسى للحظة أن 134 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة.

ووجه هغاري مناشدة للمختطفين بحال أتيح لهم سماع هذه المناشدة قائلا: "نحن مصممون على إعادتكم إلى وطنكم ولن نضيع أي فرصة لإعادتكم". صحيح أن الجمهور كان يعلم أنه كل يوم منذ 7 أكتوبر، كل يوم نستثمر ساعات لا نهاية لها في الشاباك والجيش الإسرائيلي والوحدات الخاصة الأخرى للتخطيط والتفكير في عمليات من هذا النوع. لقد كنا مستعدين عدة مرات، واليوم سمحت الظروف بذلك. سنواصل العمل بشكل خلاق ودهاء وسنبذل كل جهد وكل وسيلة لإعادة المختطفين بما في ذلك إمكانية التوصل إلى اتفاق".