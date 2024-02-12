الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين ليرتفع عدد القتلى في العملية البرية في غزة إلى 229

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين في الحرب المستمرة ضد حركة حماس في غزة. وسقط اللواء (احتياط) ألون كلاينمان واللواء عادي الدور، وكلاهما يخدمان في وحدة ماجلان التابعة للواء الكوماندوز، في معركة جنوب قطاع غزة يوم الأحد.

الرائد (المتقاعد) ألون كلاينمان، البالغ من العمر 21 عامًا، كان مقاتلًا احتياطيًا في وحدة ماجلان. وكان اللواء عادي الدور، البالغ من العمر 21 عامًا وكلاهما من حيفا.

وأعرب الجيش الإسرائيلي في بيان له عن خالص تعازيه لأسرتي الجنديين الذين سقطا.

وقد تم إخطار عائلاتهما، وتعهد الجيش الإسرائيلي بالوقوف إلى جانبهم خلال هذا الوقت العصيب.

وبخسارة اللواء كلاينمان واللواء إلدور، يرتفع عدد القتلى بين جنود الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في غزة إلى 229.