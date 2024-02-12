حماس: أكثر من 100 فلسطيني قتلوا في هجمات للجيش الإسرائيلي في رفح

علقت حركة حماس على عملية الإنقاذ التي نفذت الليلة في رفح، والتي تم خلالها إنقاذ الرهينتين لويس هار وفرناندو مارمان أحياءً، بالقول إن الهجمات الإسرائيلية التي نفذت "تأتي في إطار محاولة تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة". وبحسب حماس، قُتل أكثر من 100 فلسطيني في هجمات في رفح. وجاء في تقرير لوفا أن مئات آخرين أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى مستشفيات رفح. ووفقا للتقارير الفلسطينية فقد نفذت الطائرات المقاتلة والبوارج الحربية بالتعاون مع قوة المدفعية نحو 40 هجوماً استهدفت بشكل رئيسي المنازل والمساجد.