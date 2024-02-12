التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعيد رهينتين في عملية احترافية ودقيقة ويتعهد بإعادة الباقين بكل الطرق بما في ذلك صفقة
"لقد كنا مستعدين عدة مرات، واليوم سمحت الظروف بذلك. سنواصل العمل بشكل خلاق ودهاء وسنبذل كل جهد وكل وسيلة لإعادة المختطفين بما في ذلك إمكانية التوصل إلى اتفاق"
أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه الليلة عملية إنقاذ احترافية أسفرت عن تخليص رهينتين إسرائيليتين من الاحتجاز في قطاع غزة. ووصف هغاري العملية بالدقيقة مؤكدا على تصميم الجيش الإسرائيلي والقيادة العليا إطلاق سراح جميع الرهائن بما في ذلك إمكانية التوصل إلى صفقة.
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الرئيس الأمريكي يستقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني لمناقشة الجهود المبذولة لتحرير الرهائن وسط مخاوف بشأن عملية الجيش الإسرائيلي في رفح
تقرير: استهداف سفينة شحن يونانية بصواريخ في مضيق باب المندب
أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أنه تم استهداف سفينة شحن يونانية تبحر تحت علم جزر مارشال بصواريخ مرتين متتاليتين أثناء تواجدها في مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.
حماس: أكثر من 100 فلسطيني قتلوا في هجمات للجيش الإسرائيلي في رفح
علقت حركة حماس على عملية الإنقاذ التي نفذت الليلة في رفح، والتي تم خلالها إنقاذ الرهينتين لويس هار وفرناندو مارمان أحياءً، بالقول إن الهجمات الإسرائيلية التي نفذت "تأتي في إطار محاولة تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة". وبحسب حماس، قُتل أكثر من 100 فلسطيني في هجمات في رفح. وجاء في تقرير لوفا أن مئات آخرين أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى مستشفيات رفح. ووفقا للتقارير الفلسطينية فقد نفذت الطائرات المقاتلة والبوارج الحربية بالتعاون مع قوة المدفعية نحو 40 هجوماً استهدفت بشكل رئيسي المنازل والمساجد.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لقد هاجمنا غرف إدارة عمليات لقادة حماس حتى لا يتمكنوا من تكوين صورة عملياتية"
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هغاري ردا على سؤال واي نت حول مزاعم الفلسطينيين عن مقتل العشرات في عملية إنقاذ الرهينتين من رفح: "لقد هاجمنا أهدافًا لحماس. وقُتل العديد من الإرهابيين في العملية". وأضاف هغاري "لقد هاجمنا مراكز مراقبة عملياتية في رفح حتى لا نسمح لهم ببناء الصورة العملياتية ونسمح لقواتنا بقطع الاتصال".
الرئيس هرتسوغ: أحيي الذين أعادوا فرناندو ولويس إلى البلاد في عملية إنقاذ جريئة
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علق الرئيس يتسحاك هرتسوغ على إنقاذ فرناندو سيمون مارمان ولويس نورفيتو لينبرغ من أسر حماس، قائلا إنه "يحيي كل من أعادهما إلى الوطن في عملية إنقاذ جريئة. وسنواصل العمل بكل الطرق لإعادة جميع المختطفين إلى الديار."