"نحيف وشاحب ومتعب للغاية": لم شمل عائلة الرهينة بعد 129 يومًا في الأسر في غزة

أنقذت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية في عملية دراماتيكية رهينتين هما فرناندو ميرمان (60 عامًا) ولويس هار (70 عامًا).

وتم العثور على الصهرين وإنقاذهما خلال عملية مشتركة معقدة في رفح، جنوب قطاع غزة. وتمت إعادتهما إلى إسرائيل خلال الليل ونقلهما إلى مركز شيبا الطبي حيث أعلن الأطباء أن حالتهما "جيدة" بعد تقييم أولي.

اختطف مسلحون فرناندو ولويس في 7 أكتوبر من كيبوتس نير يتسحاق، على حدود غزة، مع زوجة لويس وشقيقه فرناندو كلارا ميرمان، 62 عاما، وشقيقتهما الأخرى غابرييلا ليمبرغ، 59 عاما، وابنة غابرييلا، ميا، 17 عاما.

ومع بدء العملية الدرامية التي أطلق عليها اسم "اليد الذهبية"، تم إبلاغ عائلات الرهائن بإنقاذهم. وأخبر عيدان، صهر لويس، وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المكالمة الهاتفية التي تلقوها في منتصف الليل. ويقول إنه قيل لهم: "إنهم في أيدينا، تعالوا إلى تل هشومير [مركز شيبا الطبي]". قال عيدان إنهم قفزوا من الفرح وغادروا على الفور. وأوضح عيدان أن أولاد لويس الأربعة تلقوا نفس المكالمة الهاتفية، بالإضافة إلى أفراد من عائلة فرناندو.

ووصف عيدان انطباعه عن والد زوجته عند رؤيته بعد التقييمات الطبية الأولى: "إنه نحيف، شاحب، وفي حالة صدمة من اضطراب الوضع".

"لقد كان في وضع صعب ومعقد للغاية لمدة 128 يومًا. لم يتحدث حقًا عما حدث له، وكان أكثر قلقًا بشأن ما كان يحدث لنا ولأبنائه وأحفاده. حتى أنه لم ينس ذلك اليوم هو عيد ميلادي، وتمنى لي عيدا سعيدا.

وكشف عيدان أيضًا عن لحظة لم شمله مع أخت زوجته غابرييلا التي كانت في الأسر معهم. "لقد عانق غابرييلا عناقًا طويلًا مليئًا بالمعاني. لم يتحدثا - كما لو كانا يريدان الاستمرار من حيث توقفا".

وقال إن فرناندو ولويس، وكلاهما يحملان الجنسية الأرجنتينية، كانا يضحكان ويتحدثان عن حفل الشواء الذي سيحضرانه عند خروجهما من المستشفى. وأضاف عيدان: "إنهما يبدوان جائعين". "إنهما متعبان للغاية، ويبدو أنهما مرهقان عقليًا. لقد فقدا الوزن بالتأكيد. واختفى الكرش".

وكشف عيدان أن الرجلين لم يطلعا على الأخبار، خاصة أنه تم إطلاق سراح غابرييلا وميا وكلارا في اليوم الثالث والخمسين من الحرب. وقالا إنهما صدما عندما علما بما حدث، ولم يعرفا الكثير عما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، باستثناء ما حصلا عليه من بث قناة الجزيرة في بداية الحرب.

تم إطلاق سراح عائلة ليمبرج وكلارا ميرمان في 28 نوفمبر/تشرين الثاني خلال الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس. يتذكر العالم ميا عندما تم إطلاق سراح الفتاة من الأسر وهي تحمل كلبها الأليف.

ووصف عيدان عملية الجيش الإسرائيلي الناجحة بأنها "جوهر دولة إسرائيل"، لكنه يقول إنه يعتقد أن إسرائيل يجب أن تسعى إلى إطلاق سراح الأسرى بوسائل أخرى أيضًا. "نعلم من تجاربنا السابقة أن الأسرى يعلمون أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيصل إليهم في نهاية المطاف، ونحن سعداء للغاية اليوم ومتحمسون لأننا في هذا الجانب. لكن يجب أن نتذكر أن هناك 134 مختطفًا آخرين في غزة، ولا نعرف ما هو وضعهم، ويجب أن نتوصل إلى اتفاق وننفذه في أسرع وقت ممكن".

وحيا الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ قوات الأمن على "عملية الإنقاذ الجريئة"، قائلاً إنه ليس هناك عمل صالح /ميتسفا في اليهودية أعظم من إطلاق سراحهم. وتعهد "بمواصلة العمل بكل السبل لإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم".

كما أشاد رئيس البرلمان الإسرائيلي [الكنيست] أمير أوحانا "بعملية الإنقاذ الرائعة والبطولية والمعقدة" التي "أعطت الأمل لأمة بأكملها". وقال "أخيرا أخبار جيدة"، مضيفا أن السلطات لن تهدأ حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم.

صرح وزير حكومة الحرب بيني غانتس أنه “إلى جانب الفرح الكبير بعودة فرناندو ولويس، هناك حزن كبير لسقوط الرقيب أول عادي إلدور والرقيب أول ألون كلاينمان أثناء قتالهما من أجلنا. لن نتوقف عن العمل لإعادة جميع المختطفين الـ 134 إلى وطنهم. نواصل إحياء ذكراهم ونستمر."

وسقط كلاينمان وإلدور، وكلاهما يخدمان في وحدة ماجلان التابعة للواء الكوماندوز، في معركة منفصلة أثناء القتال في خان يونس يوم الأحد.

وشكر الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، الذي قام بزيارة تضامن إلى إسرائيل الأسبوع الماضي وأمضى بعض الوقت في كيبوتس نير عوز على حدود غزة، قوات الأمن الإسرائيلية على إنقاذ المواطنين الأرجنتينيين مزدوجي الجنسية.

ونشر مكتب الرئيس الأرجنتيني بيانا على موقع X جاء فيه: “خلال زيارته لدولة إسرائيل، كرر الرئيس خافيير مايلي للرئيس يتسحاك هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب إطلاق سراح كل الرهائن الأرجنتينيين، ويستمر ليواصل بقوة إدانته لإرهاب حماس".

