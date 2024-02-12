تقرير: نجاة مسؤول في حزب الله من محاولة اغتيال في بنت جبيل بطائرة مسيرة

قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الاثنين، إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب مستشفى بنت جبيل جنوب لبنان. فيما أفادت مراسلة العربية/الحدث بوقوع انفجار استهدف سيارة محمد عبد الرسول علوية في بلدة مارون الراس بقضاء بنت جبيل لكنه نجا من القصف.

قبل يومين، نفذت إسرائيل الضربة الأعمق داخل الأراضي اللبنانية حيث استهدف قصف سيارة في بلدة جدرا شمال صيدا تواجد فيها أحد قادة حماس وهو باسل صالح المسؤول عن تجنيد الناشطين في الضفة الغربية، لكنه نجا وقضى ثلاثة مسؤولون في حزب الله، وفقا للعربية.

تشهد الجبهة الشمالية الإسرائيلية توترا متزايدا منذ السابع من اكتوبر حيث دخل حزب الله والمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان على ما يصفونه خط الإسناد لغزة في الحرب التي اندلعت غداة هجوم مفاجئ لحماس خلف نتائج كارثية أعادث إلى أذهان الكثير من الإسرائيليين أحداث المحرقة النازية.