تقرير: بايدن يصف نتنياهو بـ "العقبة" و"المغفل" فهل هذه نهاية نتنياهو؟

أعرب الرئيس الأمريكي عن أسفه لتصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الصراع الدائر في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس وتحديدا مواقفه المتصلبة حيال أي وقف لإطلاق النار في إطار اتفاق وقال بايدن بهذا الصدد: "حاولنا إقناع إسرائيل بالتوقيع على وقف إطلاق النار لكنه (نتنياهو) يحول دون ذلك بكل طريقة ممكنة "يذيقنا الجحيم"، على ما كشفت هيئة البث الإسرائيلية.

ووفقا لهيئة البث فقد نشرت شبكة إن بي سي الأميركية اليوم (الاثنين) نقلا عن لسان خمسة مصادر مطلعة أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بات "يستخف برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، لكنه لم يغير سياسة بلاده تجاه إسرائيل نتيجة لذلك.

تسربت تقارير مؤخرا أشارت إلى أن بايدن دعا نتنياهو بالمغفل في الغرف المقفلة وهو ما يشي بتضعضع العلاقات التاريخية التي تربط بين الرجلين. ناهيك عن التقارير التي تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه قريبون حاليا من نقطة حرجة بالعلاقات مع رئيس الحكومة نتنياهو، ولم يعودوا يرون فيه شريكا فعالا يمكن التأثير عليه، وفقا لشهادات عدد من الأشخاص المطلعين على نقاشات داخلية، على ما نشرت واشنطن بوست. وأفيد أيضا أن عددا من مساعدي بايدن يشجعونه على انتقاد رئيس الحكومة الإسرائيلية علنا بسبب العملية العسكرية في غزة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس أن بايدن وكبار مساعديه "اقتربوا من نقطة حرجة في العلاقات مع رئيس الوزراء نتنياهو"، ولم يعودوا يرون فيه شريكا منتجا يمكن التأثير عليه. ووفقاً للتقرير، الذي نشأ من شهادة العديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات الداخلية، فإن بعض مساعدي بايدن يشجعونه على انتقاد رئيس الوزراء علناً بسبب العملية العسكرية في غزة.

يذكر أن بايدن أوعز إلى نتنياهو بضرورة إنهاء الحرب حتى كانون الثاني / يناير فيما يصر رئيس الوزراء ومعه كوكبة من أعضاء اليمين في الكنيست وقطاع شعبي غير ضيق على مواصلة الحرب حتى تحقيق النصر معتبرا أن المعركة البرية في رفح سترجح كفة النصر فيما يتعلق بالقضاء على آخر كتائب حماس في معقلها الأخير حيث تحتفظ أيضا بالرهائن الإسرائيليين، وهو ما ينطوي على خطورة عالية بسبب الازدحام الذي تعاني منه رفح الممتلئة عن آخرها بمليون وأربعمائة ألف نازح يفترشون الخيام وتفصلهم السياج عن أرض سيناء المحظورة رسميا وشعبيا.