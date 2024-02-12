الحكومة الإسرائيلية توافق على إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل

وافق الوزراء في الحكومة الإسرائيلية اليوم على إغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، وفقا لما ورد في صحيفة "يسرائيل هيوم". الحديث يدور عن خطوة لإنهاء العملية التي انطلقت في بداية الحرب قبل أربعة أشهر، وواجهت صعوبات قادت الى تبادل الاتهامات بين الوزراء ورئيس الحكومة الإسرائيلية على خلفية دور قطر بالمفاوضات للإفراج عن مختطفين.

في الواقع، قرار الحكومة يضع فقط الأسس لإنهاء الوجود الرسمي للقناة في إسرائيل- وذلك بالتناسب مع رأي المجلس الأمني المصغر. والذين لا يتعجلون أيضا على إغلاق القناة وذلك على ضوء الدور القطري بالوساطة مع حماس.

القرار النهائي لإغلاق القناة يحتاج لى موافقة المستوى السياسي والذي تأخر بسبب تعقيد العلاقات مع قطر. القرار الصادر اليوم يستبدل عمليا أنظمة الطوارئ التي تم الموافقة عليها في بداية الحرب والتي اقرت انهاء التواجد الرسمي للقناة في إسرائيل.