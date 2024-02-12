تقديرات: وفد إسرائيلي ينطلق الثلاثاء الى القاهرة للمشاركة بالمفاوضات حول صفقة مختطفين

قدر ثلاثة مسؤولين كبار إسرائيليين أن وفدا إسرائيليا سينطلق الى مصر غدا الثلاثاء لإجراء اجتماع مع رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس حكومة قطر بهدف دفع المفاوضات للإفراج عن مختطفين.

ووفقا لموقع "والا" فإنه في حال خروج الوفد الى القاهرة، فإن من سيرأسه هو رئيس جهاز الشاباك رونين بار المسؤول عن ملف الاتصالات مع المخابرات المصرية، وسينضم اليه رئيس الموساد ددي برنياع والجنرال نيتسان الون. وأفاد ديوان رئيس الحكومة انه لم يتخذ قرار بعد إن كان سيتم ارسال وفد الى القاهرة.

وقبل يومين أشار مسؤولون في إسرائيل أن خروج الوفد مرتبط بقدرة مصر وقطر على جعل حماس تتراجع على طلباتها المبالغ بها التي عرضتها، والموافقة على مفاوضات على أساس اتفاق باريس قبل أسبوعين. وقال مسؤول إسرائيلي "ان سيكون هناك تغيير في الاتجاه سنسافر".