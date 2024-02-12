سجال حاد بين سموتريش ومصر :"تصريحاته مخجلة وغير مسؤولة"

تبادل اتهامات غير عادي بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزارة الخارجية المصرية، حيث انتقد سموتريش بشدة خلال جلسة كتلته معارضة مصر لعملية عسكرية في رفح. وفي المقابل هاجمت مصر تصريحاته الغير مقبولة بالنسبة لهم.

وهاجم سموتريش خلال جلسة كتلة "الصهيونية الدينية" مصر قائلا:"هم يتحملون مسؤولية كبيرة عما حدث في السابع من أكتوبر، حماس تسلحت عن طريقهم". وبعد عدة ساعات من هذا التصريح نشر وزير الخارجية المصري البيان التالي "من المؤسف والمخجل أن وزير المالية الإسرائيلي يواصل الخروج بتصريحات غير مسؤولة، لا تكشف إلا القتل والدمار، وتمس بكل محاولة لوقف الأزمة في غزة".

وأضافت وزارة الخارجية المصرية "تصريحات من هذا النوع غير مقبولة على الإطلاق" وتابع "مصر لها السيطرة المطلقة على أراضيها ولن تسمح لأي طرف بإقحام اسمها في أي محاولة فاشلة لتبرير تقصيرها"