"فشل أمني خطير": مسؤولون إسرائيليون ينتقدون نجاح إسرائيلي بالدخول لغزة بسيارته والتوغل كيلومترا

أثار دخول مواطن إسرائيلي أمس الأحد مع مركبته الى مناطق في قطاع غزة ونجاحه بالتوغل كيلومترا في القطاع قبل اعتقاله من قبل السلطات الإسرائيلية انتقادات شديدة لمسؤولين أمنيين لنشاط فرقة غزة، وفقا لما نقله موقع "والا".

وفي التفاصيل نجح المواطن الإسرائيلي بالدخول بمركبته الى قطاع غزة- والتوغل كيلومترا الى داخل القطاع قبل أن تعتقله قوات الجيش الإسرائيلي وتعيده الى البلاد. السائق نجح بتجاوز السياج الحدودي بعد سفره بمركبته التي تحمل الشارة الصفراء.

المسؤولون الأمنيون وجهوا انتقادا شديدا لفرقة غزة، بزعم أن هذا الحدث الخطير يشير الى فوضى عند منطقة الحدود، وثغرات بالمراقبة والسيطرة على العبور عند الحدود. ايضا قال المسؤولون إنه حول السياج الحدودي تجري "سياحة حرب" يتم جزء منها برعاية الجيش وقسم آخر بشكل مستقل وتشمل مواطنين يحضرون لرؤية جنود، قطاع غزة ومناظر من ساحة المعركة.

وذكر التقرير أن مديرية خط التماس والسياج الحدودي بقيادة العقيد عيران اوفير تعمل برافقة قوات الهندسة التابعين للقيادة الجنوبية وفرقة غزة على ثلاثة جهود رئيسية منذ السابع من أكتوبر. الأول، خصص لتصليح السياج الذي تضرر في عشرات النقاط من قبل مسلحي حماس والجهاد الإسلامي والحشود من المواطنين الفلسطيني، وتم حتى الآن تصليح غالبيته. أما الجهد الثاني، يشمل بناء منطقة عازلة من خط السياج إلى السطر الأول من المنازل في القطاع و وضع العوائق.