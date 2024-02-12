"عملية إنقاذ المختطفين": إسرائيل أبلغت مصر عن نيتها تنفيذ "عملية محددة" في رفح

أطلع مسؤولون أمنيون إسرائيليون مصر مع بداية العملية في رفح وأبلغوا أن الحديث يدور عن "حدث محدد" للإفراج عن مختطفين إسرائيليين في أسر حماس، جاء هذا وفقا لما أوردته هيئة البث الرسمية "كان"، ويأتي على خلفية التقارير في مصر بأن القاهرة توجهت الى إسرائيل بطلب الحصول على توضيحات عن العملية.

جرت هذه المحادثات بين المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والمصريين، في منتصف الليلة، والتي جاءت على خلفية التوتر بين البلدين والمرتبطه بالمخاوف المصرية من عملية برية للجيش الإسرائيلي في رفح والتي برأي مصر يمكن أن تؤدي الى تسلل الحشود من غزة الى مناطقها عن طريق الحدود.

إسرائيل أوضحت الى مصر أن الحديث يدور عن عملية خاصة ومحددة في داخل رفح وليس بداية عملية برية، والتي تجهزت إسرائيل لها على مدار الأسابيع الأخيرة بعد العملية في خان يونس. اسرائيل قالت لمصر بأن العملية البرية في رفح ستنطلق فقط ،وبطلب من مصر والولايات المتحدة بعد استكمال شرطين أوليين:"إخلاء السكان من رفح وبعد التوصل الى تفاهمات مع مصر حول مسألة التعامل مع قضية التهريب في محور فيلادلفيا.

وافيد الليلة ان رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو اعطى قبل ثلاثة أسابيع موافقته المبدأية على العملية، لكن المعلومات الاستخباراتية لم تستكمل. لكن قبل أسبوع تمت الموافقة مرة اخرى، لكن رئيس الحكومة طلب الموافقة على العملية بشكل نهائي وتم ذلك. مراحل العملية التي عرضت أمام رئيس الحكومة من قبل القوات كانت :مرحلة الاقتراب من الهدف، مرحلة التنفيذ، ومرحلة إعادة المختطفين الى البلاد.

وفي الأيام التي سبقت العملية نفذ الجيش الإسرائيلية عمليات اغتيال محددة بهدف نجهيز الأرضية لعملية الإنقاذ.