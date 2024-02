التغطية متواصلة: إسرائيل تشارك في اجتماع القاهرة الأمني اليوم، وفرنسا تقترح هدنة بين إسرائيل ولبنان

واشنطن: الحوثيون أطلقوا صاروخين على سفينة بمضيق باب المندب

أفادت القيادة المركزية الأميركية اليوم الثلاثاء أن الحوثيين أطلقوا صاروخين من مناطق سيطرتهم في اليمن على سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال في البحر الأحمر في وقت سابق أمس.

ومن جهته أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان أن "الهجوم أتى تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ورداً على الضربات الأميركية البريطانية في اليمن"

https://twitter.com/i/web/status/1757221584924774791