التغطية متواصلة: إسرائيل تشارك في اجتماع القاهرة الأمني اليوم، وفرنسا تقترح هدنة بين إسرائيل ولبنان
تقترح الخطة وقف حزب الله وإسرائيل العمليات العسكرية ضد بعضهم البعض، بما يشمل الغارات الجوية، يتم نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية
اقترحت فرنسا خطة من ثلاث مراحل لإنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل مدتها 10 أيام تنتهي بمفاوضات بشأن الحدود، وتقترح الخطة أن توقف حزب الله وإسرائيل العمليات العسكرية ضد بعضهم البعض، بما يشمل الغارات الجوية، يتم نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان الإسرائيلية في لبنان.
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الرئيس الأمريكي والعاهل الأردني يبحثان أهمية الاستقرار بالمنطقة
قال البيت الأبيض، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله ناقشا، أمس الاثنين، أهمية الاستقرار في الضفة الغربية والشرق الأوسط على نطاق أوسع"
وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أكد أيضاً خلال اللقاء أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
ودعا العاهل الأردني إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، وذلك عقب محادثات مع الرئيس الأميركي الذي تطرّق إلى هدنة مؤقتة "لستة أسابيع على الأقل في إطار اتفاق قيد البحث للإفراج عن الرهائن".
وفي مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض، قال الملك عبد الله الثاني "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري في غزة".
حزب الله يرفض رسميا مقترح فرنسا للتهدئة مع إسرائيل قبل انتهاء الحرب في غزة
قال السياسي البارز في حزب الله النائب حسن فضل الله لوكالة رويترز إن"حزب الله لن تناقش أي أمر له علاقة بالوضع في الجنوب قبل وقف العدوان على غزة"وأضاف "العدو ليس في وضع يسمح له بفرض شروط"، وأحجم عن التعليق على تفاصيل الاقتراح أو ما إذا كان حزب الله قد تسلمه.
وقال أحد المسؤولين اللبنانيين إن الوثيقة تجمع أفكارا نوقشت في اتصالات مع مبعوثين غربيين وتم نقلها إلى حزب الله. وأضاف أن المسؤولين الفرنسيين أبلغوا اللبنانيين بأنها ليست ورقة نهائية، وذلك بعد اعتراض بيروت على أجزاء منها.
واشنطن: الحوثيون أطلقوا صاروخين على سفينة بمضيق باب المندب
أفادت القيادة المركزية الأميركية اليوم الثلاثاء أن الحوثيين أطلقوا صاروخين من مناطق سيطرتهم في اليمن على سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال في البحر الأحمر في وقت سابق أمس.
ومن جهته أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان أن "الهجوم أتى تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ورداً على الضربات الأميركية البريطانية في اليمن"
https://twitter.com/i/web/status/1757221584924774791
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود، ليرتفع عدد القتلى في العملية البرية في غزة إلى 232
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة من جنوده في معارك غزة التي تدور لليوم الثلاثين بعد المائة.
وفيما يلي أسماءهم: المقدم (احتياط) نتانئيل يعقوب الكوبي، 36 عاماً، من حيفا، قائد الكتيبة 630، اللواء الجنوبي، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.
الرائد (احتياط) يائير كوهين، 30 عاماً، من رمات غان، القائم بأعمال قائد السرية في الكتيبة 630، اللواء الجنوبي، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.
اللواء احتياط زيف حين 27 عاما من كفار سابا مقاتل احتياط في الكتيبة 630 لواء الجنوب سقط في معركة جنوب قطاع غزة
بالإضافة إلى ذلك، أصيب اثنان من جنود الاحتياط من الكتيبة 630، اللواء الجنوبي، بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة.
الحكومة الإسرائيلية تقرر المشاركة في اجتماع القاهرة الأمني
قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أمس الإثنين، إن "الحكومة قررت رسمياً المشاركة في اجتماع القاهرة الأمني، الذي سيعقد اليوم الثلاثاء، بمشاركة أميركية ومصرية وقطرية، لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حركة حماس وإسرائيل".
وجاء القرار الإسرائيلي بعد تردد لأيام في ظل ما وصفه الإسرائيليون بالمواقف المتصلبة لـحماس في صفقة التبادل.
وبحسب الهيئة، فإن الوفد الإسرائيلي يتكون من رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياع ورئيس الشاباك رونين بار واللواء نيتسان ألون.ويشارك في الاجتماع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
صافرات الإنذار تدوي في البلدات الإسرائيلية الجنوبية المتاخمة لغلاف غزة 🚨🚨🚨