التغطية متواصلة: إسرائيل تشارك في اجتماع القاهرة الأمني اليوم، وفرنسا تقترح هدنة بين إسرائيل ولبنان

الرئيس الأمريكي والعاهل الأردني يبحثان أهمية الاستقرار بالمنطقة

قال البيت الأبيض، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله ناقشا، أمس الاثنين، أهمية الاستقرار في الضفة الغربية والشرق الأوسط على نطاق أوسع"

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أكد أيضاً خلال اللقاء أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

ودعا العاهل الأردني إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، وذلك عقب محادثات مع الرئيس الأميركي الذي تطرّق إلى هدنة مؤقتة "لستة أسابيع على الأقل في إطار اتفاق قيد البحث للإفراج عن الرهائن".

وفي مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض، قال الملك عبد الله الثاني "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري في غزة".