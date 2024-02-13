الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود ليرتفع عدد القتلى في العملية البرية في غزة إلى 232

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل ثلاثة من جنوده في معارك غزة التي تدور لليوم الثلاثين بعد المائة.

وفيما يلي أسماءهم: المقدم (احتياط) نتانئيل يعقوب الكوبي، 36 عاماً، من حيفا، قائد الكتيبة 630، اللواء الجنوبي، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

الرائد (احتياط) يائير كوهين، 30 عاماً، من رمات غان، القائم بأعمال قائد السرية في الكتيبة 630، اللواء الجنوبي، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

اللواء احتياط زيف حين 27 عاما من كفار سابا مقاتل احتياط في الكتيبة 630 لواء الجنوب سقط في معركة جنوب قطاع غزة

بالإضافة إلى ذلك، أصيب اثنان من جنود الاحتياط من الكتيبة 630، اللواء الجنوبي، بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة.

وأفاد بيان الجيش بنقل المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم.