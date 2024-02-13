تعرض شخصان للإصابة بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ في مدينة كريات شمونة، شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية، وفق ما أفاد المدير العام لنجمة داود الحمراء، في تقرير أولي.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تم إطلاق صاروخ موجه مضاد للدبابات من الأراضي اللبنانية. وأضافت هذه أن فتى يبلغ من العمر 15 عامًا في حالة خطيرة وأصيبت امرأة في الأربعين من عمرها بجروح متوسطة، وقام المسعفون بتقديم العلاج للمصابين وقدد حددت الإصابة في الأطراف.

وسمحت السلطات الأمنية الإسرائيلية بالكشف في وقت لاحق عن هوية المصابين واتضح أنهما أم (47 عاما) وابنها البالغ 15 عاما وهما يتلقان العلاج حاليا في مستشفى رمبام بحيفا.

وبحسب ما ورد فقد رد الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية، مستهدفا مصدر إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان، ولا سيما منطقة يارون.