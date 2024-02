تقرير: إسرائيل تقترح نقل النازحين من رفح وإيواءهم في خيام على امتداد الساحل الغربي لغزة

أفادت تقارير أن مصر وإسرائيل تبحثان عن سبل لتجنب المزيد من المواجهة بشأن العملية العسكرية البرية الوشيكة في رفح، حيث يقترح كل جانب خطة لتسهيل الإخلاء الآمن لأكثر من مليون من سكان غزة من المدينة الجنوبية.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء عرضا إسرائيليا يتم بموجبه نقل النازحين الفلسطينيين من رفح وإيواؤهم في المنطقة الغربية على طول الشريط الساحلي. وأضاف التقرير أنه سيتم إنشاء ما يقرب من 15 قرية مخيمات، وتقع المناطق الآمنة جنوب مخيم المواصي وشارم بارك في الجزء الجنوبي الغربي من قطاع غزة.

وتضم كل منها 25000 خيمة، كجزء من خطة الإخلاء التي سيتم تمويلها من قبل الولايات المتحدة وشركائها في الخليج العربي.

في غضون ذلك، أظهرت لقطات حديثة نازحين من قطاع غزة وهم يتحركون من رفح باتجاه الجزء الأوسط من القطاع، دون ورود أي تعليمات رسمية من أي جهة.

وردا على سؤال حول العمليات الجارية في غزة، والتي يقال إنها تثير التوترات بين مصر وإسرائيل، قال وزير الخارجية المصري إن "اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل موجودة بالفعل"، وخلص إلى أننا "سنواصل العمل بها".

