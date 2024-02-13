رئيس الموساد في القاهرة وأنباء عن "تقارب في المفاوضات بين إسرائيل وحماس"

وصل وفد المفاوضات الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد ديدي برنياع إلى القاهرة الثلاثاء، حيث ستنطلق مفاوضات يحضرها مندوبون عن قطر ومصر بهدف التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى صفقة لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة منذ 130 يوما فضلا عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وهو ما ردده مؤخرا الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتفيد وسائل الإعلام العبرية بأن الوفد الإسرائيلي الذي يتألف من برنياع ورئيس الشاباك رونين بار والعقيد في الاحتياط نيتسان آلون المؤول عن ملف المختطفين والمفقودين في الجيش الإسرائيلي سيجرون محادثات مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إضافة إلى محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس وزراء قطر الذي يؤدي دورا مركزيا في المفاوضات منذ بدء الأزمة مع حماس في 7 أكتوبر.

ووفقا للنشر في هيئة البث العامة الرسمية فقد أفاد مصدر مصري مسؤول لوكالة أسوشييتد برس بأن اللقاء سيتمحور جول "بلورة مسودة نهائية" لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع مرهونة بتمديد المحادثات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. وأضاف المصدر أن هناك تقدم ملموس نسبيا في المحادثات بين إسرائيل وحماس.

نفذت إسرائيل فجر الإثنين عملية جريئة ومعقدة أسفرت عن إنقاذ رهينتين إسرائيليتين وسط إطلاق نار مكثف وأشاد بهذه العملية كبار رموز الدولة بدءا من الرئيس هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي وصفها بالمثالية مرورا بأعضاء الكنيست في الائتلاف والمعارضة.

ويعتبر المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل أن تفعيل الضغط على حماس عبر العمل العسكري المكثف سيسهم في دفع الحركة على التنازل عن شروطها المبالغة والخيالية التي سلمتها للوسيط القطري في انحياز واضح عن إطار باريس على ما أكد مسؤولون إسرائيليون.

ويترقب ذوو المخطوفين إنجاز صفقة تسرع عودة أحبائهم بعد انتظار دام 130 يوما من القتال الضاري المشتمل على دفع ثمن سخي بالأرواح من الجانب الإسرائيلي والفلسطيني على السواء وسط دمار هائل أخفى معالم قطاع غزة.