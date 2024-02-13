مئات الكلاب الضالة تهاجم جنودا إسرائيليين في شمال وغلاف غزة

وردت خلال الأيام الأخيرة عشرات الشكاوى من مقاتلين ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي يتواجدون على حدود القطاع، حول مهاجمتهم من قبل مجموعات من الكلاب الضالة من غزة. ووفقا لما أوردته هيئة البث الرسمية "كان" مئات الكلاب تقترب من المقاتلين المتواجدين في مناطق التجمع في المنطقة شمال غزة، تزمجر وتكشف عن أسنانها وتحاول عض الجنود، حتى الآن تمكن الجنود من صدها ولم يصابوا.

ووفقا لتقديرات سلطة الطبيعة والحدائق، أكثر من ألف كلب ضال تسللت من قطاع غزة إلى إسرائيل، وهي تفترس الحيوانات البرية وبشكل أساسي حيوانات المزرعة، كلاب كثيرة افترست عجولا في حظائر كيبوتسات غلاف غزة وكما ذكرنا فإنهم يهاجمون الآن جنودا.

وقال العالم الرئيسي في سلطة الطبيعة والحدائق د. يهوشاع شاكيدي، لـ"كان" :"نحن نحذر بأنه يجب علينا الاهتمام بظاهرة الكلاب الضالة. لا يوجد مفر الا قتلهم بالرصاص. ووقعت هناك كارثة لطفلة من المجتمع البدوي تعرضت للعض حتى الموت".