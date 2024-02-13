لأول مرة منذ الحرب: الكشف على أول ظهور مصور للسنوار وعائلته داخل أنفاق خان يونس

أفادت تقارير إسرائيلية أنه خلال نشاط للجيش الإسرائيلي في خان يونس قبل أسبوعين، نجح عناصر الجيش الإسرائيلي بالوصول الى شريط فيديو لقائد حماس في غزة يحيى السنوار،وأكد مصدر أمني لـ i24news بأنه "لدى إسرائيل لقطات ليحيى السنوار تم الحصول عليها من كاميرا مراقبة داخل نفق في خان يونس ويظهر بها مع زوجته وأطفاله ورجل آخر.

هذا هو الظهور الأول للسنوار منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر، ومن تحليل الفيديو يبدو أنه بصحة جيدة، وعلى ما يبدو أخذت اللقطات من كاميرا أمنية ويتم تحليل هذا التوثيق المصور من قبل الجيش الإسرائيلي والشاباك وليس من الواضح متى تم التقاط الصور، كما أن السنوار نجح بالفرار بسرعة من المكان بعد لحظات من التصوير. وهناك تردد في إسرائيل هذه الفترة من نشر الفيديو الذي يدور الحديث عنه.

ويشار الى أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت قال في بيان إعلامي إن "السنوار لا يدير القتال، هو منشغل بنجاته الشخصية، عثرنا على مواد هامة لأماكن مكث بها" . وذكرت اذاعة الجيش الإسرائيلي مؤخرا بأنه تم العثور على وثاق على ما يبدو كتبها السنوار في أماكن مخبأه في الأنفاق. ويدور الحديث عن وثائق بخط يده، لكن لا يمكن نشر فحواها.

وعلى خلفية مواصلة العملية البرية في خان يونس، هناك تقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي بأن السنوار "منقطع" منذ 10 أيام، ووفقا لمسؤولين أمنيين، السنوار ليس منقطع فقط عن المسؤولين في حماس انما منقطع من دول الوسطاء التي تعمل على المفاوضات.