تقرير : قطر تؤكد لمحمود عباس أن حماس توافق على حكومة تكنوقراط مع منظمة التحرير

كشف مصدر فلسطيني في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن قطر نقلت للرئيس محمود عباس موافقة حركة حماس على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.

وأضاف المصدر، أن "حماس لا تشترط أي أسماء لرئاسة هذه الحكومة أو أحد من وزرائها"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

ونقلت الدوحة قبول حماس المبدئي الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضى إلى دولة فلسطينية على حدود 1967، وأكد المصدر التوافق على ورقة مبادئ عربية تقودها وتتابعها السعودية، التي تم تفويضها فلسطينيا وعربيا لذلك.

وتتضمن ورقة المبادئ 3 نقاط، هي: أولا: وقف الحرب في غزة ووضع أفق سياسي لحل الدولتين، وثانيا: إعادة إعمار غزة ما بعد الحرب من خلال حكومة تكنوقراط تقود هذه المرحلة.

أما النقطة الثالثة: متابعة الوضع الفلسطيني الداخلي وإتمام المصالحة، ودخول حماس إلى منظمة التحرير ضمن رؤية فلسطينية عربية واحدة.

وجاءت هذه التطورات عقب عودة عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين من الدوحة فجر الثلاثاء، بعد زيارة استمرت 3 أيام.