لماذا أرسل نتنياهو مستشاره الخاص لمباحثات القاهرة حول صفقة المختطفين؟

على خلفية وصول رئيس الموساد ددي برنياع الى مصر للمشاركة في المباحثات حول صفقة مختطفين . بعث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ايضا مستشاره السياسي، عضو حزب الليكود اوفير فيلك الى القاهرة. مسؤولون مطلعون على التفاصيل قالوا للقناة "13" أن سبب هذه الخطوة هو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يريد "التأكد من عدم تجاوز رئيس الموساد لصلاحياته".

وبدأ بوقت سابق اليوم في القاهرة اجتماع رئيس جهاز المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس الموساد ورئيس حكومة قطر مع رئيس المخابرات المصرية. ووفقا للتقارير هناك "تقدم كبير" بالمفاوضات- كما أن وفد حماس برئاسة خليل الحية وصلت الى القاهرة.

وقال مصدر مصري لصحيفة "العربي الجديد" أن "كافة السيناريوهات على الطاولة وقال إن الوفد الإسرائيلي جاء عندما تم تأجيل قرار اجتياح رفح في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل" إضافة لذلك قال المصدر إن "التفاهمات حول وقف دائم لإطلاق النار تمت مناقشته ايضا في المباحثات، ويبدو أن الموضوع هو جوهر الخلاف بين الجانبين".

ولم تنوي إسرائيل ارسال ممثل من قبلها الى القاهرة قبل أن تخفف حماس طلباتها، لكن القرار تغير في نهاية الأمر بعد ضغوطات أمريكية وطلب مباشر من الرئيس الأمريكي جو بايدن بالخصوص. وبالإضافة إلى ذلك أثار بايدن مخاوف بشأن تحرك محتمل للجيش الإسرائيلي في رفح.