نصرالله: حزب الله سيواصل هجماته حتى انتهاء الحرب في غزة

حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل اليوم الثلاثاء، من أن منظمته ستستمر في هجماتها حتى انتهاء الحرب في غزة.

ورفض نصر الله، في خطاب متلفز، الجهود الدولية لوقف التصعيد، مؤكدا أن تصرفات حزب الله تهدف إلى إضعاف إسرائيل حتى توقف حربها ضد حماس.

وقال نصر الله إن "الجبهة في جنوب لبنان هي جبهة دعم ومساعدة وتضامن ومشاركة في إضعاف إسرائيل حتى يصل إلى مرحلة الاقتناع بضرورة وقف الحرب".

ورفض نصر الله التهديدات الإسرائيلية بشن حرب واسعة النطاق رداً على هجمات حزب الله. وأكد أن "إسرائيل ليست في موقع فرض الشروط على لبنان فهي ضعيفة وفي أزمة".

ودافع نصر الله عن هجمات حزب الله الأخيرة على إسرائيل، قائلا إنها تهدف إلى منع النصر الإسرائيلي وتحقيق الاستقرار في ميزان الردع. وانتقد الوفود الدولية وقال إنها أعطت الأولوية لمصالح إسرائيل وفشلت في تلبية مطالب حزب الله.

وزعم نصر الله أن "كل الوفود التي جاءت إلى لبنان خلال الأشهر الماضية كان لها هدف واحد وهو أمن إسرائيل وحمايتها"، في إشارة إلى أنها تجاهلت هموم لبنان.