وزير الخارجية الأمريكي السابق لـ i24NEWS: يجب استعادة قوة الردع ضد التطرف المدعوم من إيران

زار وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو المنطقة الحدودية بين إسرائيل وغزة اليوم الثلاثاء، حيث شهد آثار هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر وأجرى مقابلة ناقشت قضايا حاسمة في السياسة الأمريكية والسياسة الخارجية.

وخلال زيارته، قام بومبيو برفقة زوجته سوزان بجولة في كيبوتس كفار عزة، والذي دمر جراء هجوم السابع من أكتوبر.

بعد زيارة الكيبوتس، تواجد بومبيو في موقع "مذبحة مهرجان نوفا للموسيقى" حيث قتل خلالها المئات، حيث التقى بالناجين وضباط الشرطة

وفي معرض حديثه عن تجربته، تحدث بومبيو لـ i24NEWS "عن أهمية التواجد في المكان والالتقاء بالعائلات المتضررة من الهجمات والعمليات العدائية".

Chaim Goldberg/Flash90

وقال بومبيو: "إن السير في هذا المكان ولقاء العائلات التي فقدت أحباءها كان تجربة شخصية عميقة". وأضاف: "أنه يؤكد أهمية تقديم المساعدة للدول التي تقاتل من أجل حماية سيادتها، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا".

وفيما يتعلق بإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا مساعدة طارئة لإسرائيل، سلط بومبيو الضوء على أهمية دعم الحلفاء في وقت الحاجة. وقال: "يجب على الولايات المتحدة تقديم المساعدة لكل من إسرائيل وأوكرانيا". "إنه مهم ليس فقط لهذه الدول ولكن أيضًا للمصالح الأمنية للولايات المتحدة."

Arie Leib Abrams/Flash90

كما تناول بومبيو سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، مؤكدا على ضرورة الردع ضد التطرف الذي تدعمه إيران. وشدد على أنه "يجب أن نستعيد قوة الردع لدينا في مواجهة التطرف المدعوم من إيران لضمان سلامة الأميركيين وحلفائنا".

وحذر قائلاً: "علينا أن نكون حذرين حقاً عندما نستخدم لغة كهذه لأنها تشجع الإيرانيين، وتشجع حماس".

وعندما سئل عن عدم وفاء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق الدفاعي، أكد بومبيو على أهمية الوفاء بالالتزامات.

Debbie Hill / Pool UPI via AP 2020 ©

وأكد بحزم أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة باحترام التزاماتها بموجب المادة الخامسة وتتوقع الشيء نفسه من حلفائها".