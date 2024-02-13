تقرير: خلافات كبيرة داخل القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية حول اتفاق جديد لصفقة مختطفين

تطرقت القناة الإسرائيلية "13" الى الخلاف داخل القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية حول السفر إلى القاهرة والمشاركة في الاجتماع عن صفقة محتملة لإعادة مختطفين، والذي أدى الى بقاء منسق الأسرى والمختطفين الإسرائيليين الجنرال نيتسان الون في إسرائيل وعدم مشاركته في الاجتماع.

وأفيد أنه خلال المشاورات بين المسؤولين في القيادة السياسية وجهاز الأمن بخصوص إرسال ممثل الى القاهرة، حيث ذكرت "13" ان رئيس الموساد ددي برنياع ومنسق الأسرى نيتسان الون اعتقدوا إنه يجب على إسرائيل أن تقدم عروضا جديدة، وقالوا في النقاش :"يجب النظر الى الواقع الذي لا يوجد فيه أدوات ضغط إضافية باستثناء الإنجاز العسكري، ولذلك يجب أن نرى ما يمكننا القيام للتوصل الى صفقة". في المقابل رئيس الحكومة، وزير الأمن غالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي فكروا بصورة مغايرة.

المستوى السياسي قال في النقاشات :"نحن لا يمكننا أن نأتي مع مبادرة رابعة في غضون فترة زمنية قصيرة، حيث تتجاوز حماس في كل مرة التفاهمات التي يتم التوصل اليها مع الوسطاء". ووصف مسؤول إسرائيلي وصول الوفد الى القاهرة "محادثات مجاملة بسبب طلب الرئيس بايدن". وقرر الجنرال الوف نيتسان عدم المشاركة المباحثات اليوم، في المقابل أرسل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مستشاره السياسي، اوفير فيلك، حتى يتأكد من عدم حدوث تجاوز للصلاحيات الإسرائيلية.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عقب على ما ورد وقال :"ممثل كبير من قبل القيادة الاستخبارتية لإعادة المختطفين تحت رئاسة الجنرال نيتسان الون، تشارك في المحادثات مع الوسطاء في القاهرة، مهمة إعادة المختطفين والمختطفات الى بيوتهم هي مهمة قومية. الجيش الإسرائيلي يواصل استثمار كل جهوده العملياتية والاستخباراتية لتنفيذ هذه المهمة، ولن يتوقف حتى يتم الانتهاء منها".