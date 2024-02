مقطع فيديو يوثق سقوط صاروخ في صفد

يظهر مقطع فيديو سقوط صاروخ في منطقة مأهولة بالسكان على ما يبدو في صفد، يليه تصاعد الدخان.

https://twitter.com/i/web/status/1757669079144444088