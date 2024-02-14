التغطية متواصلة| نجمة داود الحمراء: إصابة 7 أشخاص في هجوم صاروخي على صفد، 3 حالتهم متوسطة، و4 في حالة طفيفة
وبحسب التقرير، فإن الوفد "يعارض زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي".
كشفت مصادر مقربة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع حماس لصحيفة "الأخبار" اللبنانية ، أن الوفد الإسرائيلي طرح على القاهرة مقترحاً يتم بموجبه إطلاق سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة.
وبحسب التقرير، فإن الوفد "يعارض زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي".
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مقطع فيديو يوثق سقوط صاروخ في صفد
يظهر مقطع فيديو سقوط صاروخ في منطقة مأهولة بالسكان على ما يبدو في صفد، يليه تصاعد الدخان.
https://twitter.com/i/web/status/1757669079144444088
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رئيس بلدية صفد شوكي أوحانا في أخبار 12: "لم يكن هناك سقوط داخل المدينة، كان هناك سقوط في القواعد المحيطة بصفد. أغلقنا السوق البلدي. وسنتخذ قريبا قرارا بشأن مواصلة الدراسات"
القصف على الجليل الأعلى: تم إطلاق ما لا يقل عن 8 صواريخ باتجاه صفد
تم إطلاق ما لا يقل عن ثمانية صواريخ على صفد خلال القصف الأخير على الجليل الأعلى.
نجمة داود الحمراء: إصابة 5 أشخاص في هجوم صاروخي على صفد، حالة متوسطة و4 في حالة طفيفة
قالت خدمة الإنقاذ نجمة داود الحمراء إنها تنقل خمسة أشخاص من منطقة صفد أصيبوا في الهجمات الصاروخية إلى المستشفيات.
وقالت نجمة داود الحمراء إن أحد الأشخاص في حالة متوسطة بينما أصيب الأربعة الآخرون بجروح طفيفة.
🚨مرة أخرى، صافرات الإنذار تدوي في صفد وفي أنحاء الجليل الأعلى
صفارات الإنذار تدوي في مدينة صفد وبلدة دالتون وعدد من مناطق الجليل الأعلى.
والإنذارات أعمق إلى حد ما داخل شمال إسرائيل من العديد من الهجمات اليومية على البلدات الحدودية، حيث تقع صفد على بعد حوالي 13 كيلومترا (8 أميال) من الحدود اللبنانية.
https://twitter.com/i/web/status/1757662859041882332
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🚨صفارات الإنذار تدوي في صفد
🚨صافرات الإنذار تدوي في بلدات شمال إسرائيل
عائلات الرهائن تتوجه إلى لاهاي لرفع دعوى جرائم حرب ضد حماس
من المقرر أن يتوجه نحو 100 ممثل لعائلات الرهائن إلى لاهاي، حيث يعتزمون تقديم شكوى بشأن جرائم حرب الأربعاء ضد قادة حماس في المحكمة الجنائية الدولية.
في مؤتمر صحفي نظمه منتدى أسر الرهائن والمفقودين، قال عوفري بيباس، الذي يحتجز شقيقه ياردن في غزة وكذلك زوجة ياردن شيري وطفليهما الصغيرين، إنهم تحت رحمة “المسلحين"
ويقول المتحدثون إنهم يأملون في تحذير العالم من أن حماس يمكن أن تنتشر إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأماكن أخرى.
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من "الحديث الفضفاض بشكل متزايد عن الأسلحة النووية" في إيران
حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من أن إيران “ليست شفافة تمامًا” فيما يتعلق ببرنامجها الذري، خاصة بعد أن أعلن المسؤول الذي قاد ذات مرة برنامج طهران أن "الجمهورية الإسلامية تمتلك كل القطع اللازمة لصنع سلاح. في أيدينا."
في حديثه في القمة العالمية للحكومات في دبي، على الجانب الآخر من الخليج العربي، ألمح رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى التصريحات التي أدلى بها في نهاية هذا الأسبوع علي أكبر صالحي. وأشار غروسي إلى "تراكم التعقيدات" في الشرق الأوسط الأوسع وسط حرب إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة.
تقرير نيويورك تايمز: المحادثات في القاهرة مستمرة مع مسؤولين على مستوى أدنى، والقمة كانت إيجابية
الشرطة الهولندية توضح كل شيء بعد عدم العثور على متفجرات في مقر إقامة السفير الإسرائيلي
قالت الشرطة الهولندية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إنها لم تعثر على أي متفجرات بعد تحقيق في مقر إقامة السفير الإسرائيلي في لاهاي، والذي يأتي وسط إجراءات أمنية مشددة في المدينة.
وتم تطويق المنطقة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، حيث شوهدت ست سيارات إسعاف وعربات إطفاء ومركبات تابعة للشرطة.
لكن الشرطة كتبت لاحقًا على موقع X، تويتر سابقًا، أنه بعد التحقيق الذي أجرته فرقة القنابل العسكرية، "تبين أنها لم تكن متفجرة".
وتقول الشرطة: "تم تطهير المنطقة".