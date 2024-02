عائلات الرهائن تتوجه إلى لاهاي لرفع دعوى جرائم حرب ضد حماس في المحكمة الجنائية الدولية

من المقرر أن يتوجه نحو 100 ممثل لعائلات الرهائن إلى لاهاي، حيث يعتزمون تقديم شكوى بشأن جرائم حرب الأربعاء ضد قادة حماس في المحكمة الجنائية الدولية، ومن المنتظر أن تعقد العائلات مؤتمرا صحفيا قرب المحكمة في لاهاي ومسيرة دعم حول مبنى المحكمة.

وفي مؤتمر صحفي نظمه منتدى أسر الرهائن والمفقودين، قال عوفري بيباس، الذي يحتجز شقيقه ياردن في غزة وكذلك زوجته ياردن شيري وطفليهما الصغيرين، :"إنهم تحت رحمة “المسلحين".

ويقول المتحدثون إنهم يأملون في تحذير العالم من أن جرائم حماس يمكن أن تنتشر إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأماكن أخرى.

