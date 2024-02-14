عائلات الرهائن تتوجه إلى لاهاي لرفع دعوى جرائم حرب ضد حماس في المحكمة الجنائية الدولية

من المقرر أن يتوجه نحو 100 ممثل لعائلات الرهائن إلى لاهاي، حيث يعتزمون تقديم شكوى بشأن جرائم حرب الأربعاء ضد قادة حماس في المحكمة الجنائية الدولية، ومن المنتظر أن تعقد العائلات مؤتمرا صحفيا قرب المحكمة في لاهاي ومسيرة دعم حول مبنى المحكمة.

وفي مؤتمر صحفي نظمه منتدى أسر الرهائن والمفقودين، قال عوفري بيباس، الذي يحتجز شقيقه ياردن في غزة وكذلك زوجته ياردن شيري وطفليهما الصغيرين، :"إنهم تحت رحمة “المسلحين".

ويقول المتحدثون إنهم يأملون في تحذير العالم من أن جرائم حماس يمكن أن تنتشر إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأماكن أخرى.

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وأضاف بيباس: "اليوم سنصنع التاريخ". "هذا جزء مهم من كفاحنا، كمواطنين في بلدنا وفي العالم، لكي نقول "لا أكثر". هذه ليست قصتنا فقط، إذا لم نوقف هذا، غدًا ستكون قصة العالم.

من جانبه، قال إنبار غولدشتاين، الذي قُتل شقيقه نداف وتم إطلاق سراح أبناء أخيه، إن العائلات تسافر على أمل تحقيق قدر من العدالة من خلال المنظمة الدولية.

AP Photo/Peter Dejong

وأضاف “نحن ذاهبون إلى المحكمة الجنائية الدولية : "سنصرخ صرخة أولئك الذين لا يمكن سماع أصواتهم". "سوف نتأكد من أننا لا نشاهد التاريخ كما يحدث فحسب، بل نكتبه عمليًا بأنفسنا وبكلماتنا."

من المتوقع أن تصل العائلات في الساعة الواحدة بعد الظهر إلى لاهاي، وفي حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، ستصل إلى خارج مبتى المحكمة حيث سيعقد مؤتمر صحفي سيتحدث فيه رئيس الفريق القانوني للهيئة التي تمثل العائلات.