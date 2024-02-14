تقرير: المئات من نشطاء الجهاد يعملون في إطار قوة الرضوان التابعة لحزب الله

مع بداية الحرب في قطاع غزة والتصعيد على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان، رصد جهاز الأمن الإسرائيلي نشطاء فلسطينيين ، معظمهم من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، والذين يعملون كقوة تنظيمية في إطار قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن هؤلاء النشطاء يرتدون زيا لحزب الله، وعمليا ضم حزب الله مئات النشطاء الفلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي الذي تدعمه ايران الى صفوفه ويعمل تحت قيادته في حربه ضد إسرائيل على الحدود.

وأعلنت الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي الاثنين عن مقتل ناشطين للتنظيم من الجبهة السورية وكانا ينشطان في لبنان، محمد فارس وسليمان سليمان، وذلك بعد هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي ضد بنية تحتية لحزب الله جنوب لبنان.

وأفادت "كان" أن محاولات التسلل السبعة الى إسرائيل من لبنان والتي جرت منذ بداية الحرب نفذها نشطاء فلسطينون وليس لبنانيين.