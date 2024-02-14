تقرير: إسرائيل ستلتزم لطلب محكمة لاهاي وتقدم تقريرا حول الأوامر ضدها

قررت إسرائيل الالتزام لطلبات محكمة العدل الدولية في لاهاي وتقديم التقرير الذي طلبته المحكمة بعد الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضدها. وذلك رغم الانتقادات وعدم التصديق بصلاحية المحكمة بمعالجة الأمر.

ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" سيشمل التقرير الذي سيقدم في غضون أسبوعين رد الدولة على الادعاءات التي ذكرت في القرار والأوامر التي صدرت ضد إسرائيل من قبل المحكمة. اضافة لذلك فإنه من المتوقع أن ترد إسرائيل غدا الخميس على طلبات إضافية لجنوب إفريقيا من المحكمة، فيما يتعلق بدراسة العمليات في رفح واتخاذ إجراءات إضافية ضدها.

وناقشت محكمة العدل الدولية في لاهاي قبل بضعة أسابيع ادعاء جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وقررت أنها لن تأمر بوقف الحرب كما يطالب هذا الادعاء. ومع ذلك، صدر أمران مؤقتان ضد إسرائيل، يقضيان بأن تتخذ الدولة إجراءات فعالة لمنع الإبادة الجماعية وتقديم المساعدة الإنسانية لسكان قطاع غزة. كما طالبت المحكمة إسرائيل بتقديم معلومات مفصلة بحلول نهاية الشهر الجاري عن كيفية امتثالها للأوامر الصادرة.

وبعد قرار المحكمة، نصح مسؤولون مهنيون المستوى السياسي بتنفيذ الأوامر التي أقرتها المحكمة وتقدير تقرير الى المحكمة كما هو مطلوب، وبذلك عدم مخالفة القرار، وحاليا اقر انه يجب تقديم التقرير الذي يجري الحديث عنه.