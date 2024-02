إسرائيل تؤكد استهداف قاعدة عسكرية قرب صفد بالرشقة الصاروخية من لبنان

أدت رشقة صاروخية أطلقت من لبنان تجاه منطقة صفد شمال إسرائيل الى مقتل سيدة إسرائيلية وإصابة ثمانية أخرين وفقا لما اعلنته نجمه داوود الحمراء. ووفقا للمركز الطبي زيو، فإن أحد المصابين توصف اصابته بالخطيرة وآخر بصورة متوسطة وستة آخرين توصف اصابتهم بالطفيفة، جميعهم يعانون من رضوض بالأطراق.

