إسرائيل تؤكد استهداف قاعدة عسكرية قرب صفد بالرشقة الصاروخية من لبنان

أدت رشقة صاروخية أطلقت من لبنان تجاه منطقة صفد شمال إسرائيل الى مقتل سيدة إسرائيلية وإصابة ثمانية أخرين وفقا لما اعلنته نجمه داوود الحمراء. ووفقا للمركز الطبي زيو، فإن أحد المصابين توصف اصابته بالخطيرة وآخر بصورة متوسطة وستة آخرين توصف اصابتهم بالطفيفة، جميعهم يعانون من رضوض بالأطراق.

https://twitter.com/i/web/status/1757675465450381757 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

هذا وأطلقت أكثر من 10 قذائف صباح اليوم بالرشقة الصاروخية تجاه منطقة صفد شمال إسرئيل. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم عن رصد عدد من القذائف من لبنان في منطقة كيبوتسي "نيتوعا، ومانارا" والتي وصلت ايضا الى قاعدة عسكرية شمال إسرائيل. مؤكدا ان قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت مصادر إطلاق النار.

ووفقا للتقديرات وجهات هذه الرشقات الصاروخية الى القيادة الشمالية، حيث ذكرت مواقع عربية إن الصواريخ "وجهت تجاه قاعدة سلاح الجو على جبل ميرون وتجاه قاعدة عسكرية في صفد" في حين افادت مصادر لبنانية أنه بعد الرشقات الصاروخية نفذت المدفعية الإسرائيلية ضربات تجاه بلدتي راميا وطير حرفا جنوب لبنان.