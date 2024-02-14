الرئيس الفلسطيني يدعو حماس وجميع الأطراف بالإسراع على إنجاز صفقة تبادل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعا اليوم الأربعاء، حركة حماس وجميع الأطراف، إلى الإسراع لإنجاز صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل "ومنع التهجير ووقوع نكبة أخرى".

وبحسب الوكالة، فإن عباس أكد أنه "أمام الحرب الشاملة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فإننا نطالب حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948".

وأشار رئيس السلطة الفلسطينية إلى "ضرورة ذلك لتجنب هجوم إسرائيل على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة)، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا"، كما طالب الإدارة الأميركية والعرب، "بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة".

وأردف عباس أن "إسرائيل تقوم بحرب مفتوحة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يومياً، إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية، والقدس، وغير ذلك من تصعيد إسرائيلي خطير، لذلك لا بد من تحمل مسؤولياتنا في وقف هذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني".

وشدد عباس: "نحمل الجميع مسؤولية وضع أية عراقيل من أية جهة كانت لتعطيل الصفقة، لأن الأمور لم تعد تحتمل، وقد آن الأوان لأن يتحمل الجميع المسؤولية".

وقال: "نريد أن نحمي شعبنا من تداعيات أية كارثة خطيرة ستقع عليه، لذلك علينا أن نتخذ القرارات التي تخدم مصالح شعبنا وحمايته لنستطيع الدفاع عن قضيتنا ومصالحنا، من خلال وقف العدوان، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في هجومنا السياسي الشامل لدى مجلس الأمن الدولي وبقية المؤسسات الدولية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وأضاف: "مرة أخرى، نطالب الجميع وخاصة حركة حماس بسرعة إنجاز الصفقة لنستطيع حماية شعبنا، وإزالة العقبات كافة".