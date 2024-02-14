تقرير: لا اختراق في محادثات اجتماع القاهرة الأمني بسبب مطالب حماس

كشف موقع أكسيوس الأميركي، أن المحادثات اجتماع القاهرة الأمني الذي عقد الثلاثاء بمشاركة أميركية ومصرية وقطرية لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حركة حماس وإسرائيل، انتهت من دون تحقيق أي تقدم.

وأضاف الموقع، نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة أكدت وجود إجماع بشأن تضييق الفجوة بين مطالب حماس وإسرائيل ما يمهد الطريق أمام اتفاق مرتقب.

وأشار التقريرإلى أن إصرار حماس على تحرير عدد كبير من الأسرى مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لديها يبقى العقبة الأساسية أمام الاتفاق.. إلا أن الوسطاء المصريين والقطريين سيعقدون محادثات مع حماس بشأن التخفيف من مطالبها من أجل فتح الطريق أمام التوصل لاتفاق.

وبحسب ما تسرب فإن الاجتماع سيستمر لثلاثة ايام بعد أن عقدت الثلاثاء الجلسة الأولى في أجواء "إيجابية" شارك بها الجانب الإسرائيلي.

في نقس السياق، ذكر مصدر مصري للعربية مساء الثلاثاء طغت أجواء إيجابية خلال الاجتماع الرباعي بالقاهرة حول الحرب في قطاع غزة، فيما أفاد إعلام إسرائيلي بانتهاء الاجتماع ومغادرة الوفد الإسرائيلي.