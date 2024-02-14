الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندية عومر سارة بانجو في هجوم صاروخي من لبنان على صفد شمالي البلاد

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الجندية عومر سارة بانجو في هجوم صاروخي صباح اليوم على قاعدة عسكرية قرب صفد شمال البلاد.

وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأن الرقيب عومر سارة بانجو، البالغة من العمر 20 عاما وخدمت في وحدة التجميع البري في الكتيبة 869 تشكيل الجليل (91)، قُتلت نتيجة إطلاق صاروخي من الأراضي اللبنانية باتجاه قاعدة شمال البلاد.

وفي تقليدي تكريمي، تمت ترقيتها من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول بعد وفاتها. واستتبع بيان الجيش يقول إنه إضافة إلى مقتل الرقيبة فقد أصيب جندي احتياط من شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجروح خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب في الحادث جنود آخرون بصورة متفاوتة، وتم نقل جميع الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ أسرهم.

وزير الحرب بيني غانتس قال في تعقيب له على التصعيد الخطير الذي وقع شمالي البلاد الأربعاء إن: "الحدث في الشمال اليوم كان صعبا والرد سيكون قريبا وقاسيا".