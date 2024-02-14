هل فر إلى مصر؟ أم لا زال في خان يونس؟ تقديرات أمنية إسرائيلية حول مكان السنوار

من الصعب معرفة الوضع الحالي لقائد حماس في غزة يحيى السنوار والذي ظهر في لقطات فيديو مع عائلته تحت الأرض ، بعد ثلاثة أيام من الحرب برفقة شقيقه وزوجته وثلاثة من أطفاله الصغار.

ووفقا للقناة الإسرائيلية N12 يمتلك الجيش الإسرائيلي لقطات مصورة حديثه أكثر من هذا الفيديو، يقومون بتحليلها وسيقومون بنشرها لاحقا. وذكر التقرير أنه وفقا لتقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي هناك فجوة أيام طويلة في ملاحقة السنوار، وفي كل مكان يصل اليه الجيش الإسرائيلي يعثر على شهادات وأدلة على تواجده في المكان، لكن الفجوة لا زالت قائمة ويحاولون تقليصها من خلال معلومات استخباراتية.

ويمكن المشاهدة من خلال الفيديو كيف يتحرك السنوار في الأنفاق من مكان إلى مكان، الأمر الذي يشير وفقا لتقديرات جهاز الأمن الى الأسلوب الذي يتحرك فيه السنوار. في حين ذكر موقع "واينت" أن الجيش الإسرائيلي وصل الى اربع أماكن على الأقل مكث السنوار في خان يونس واضطر للهروب منها.

وعلى صعيد متصل وعلى خلفية المفاوضات حول صفقة مختطفين أخرى افادت تقارير أن ممثلي حماس صرحوا أنهم لم ينجحوا بالتواصل مع السنوار ورجاله، ويبدو أنه يواجه هذه الأيام صعوبة في إجراء اتصالات سرية بسبب ضرورة تغيير أماكن الاختباء بوتيرة عالية. وبما أن لديه معظم المختطفين، تشير التقديرات إلى أنه حتى لو اتخذ إسماعيل هنية قرارا، فإن السنوار هو الذي سيحدد في النهاية ما سيحدث للصفقة.

جهاز الأمن الإسرائيلي وفقا لـN12 على دراية بأن السنوار يسبق الجيش أياما ويعملون على سد هذه الفجوة. في كل مكان يصل اليه الجنود هم يفرون منه لأماكن أخرى لكن هذه الكيلومترات الكثيرة تحت الأرض في خانيونس ستنتهي في النهاية. ويوجد عدد من محدد من المواقع التي يمكنهم الفرار لها، إن كانوا لا زالوا في منطقة خان يونس كما يعتقد جهاز الأمن الإسرائيلي، وعلى ما يبدو لا يمكنهم الفرار الى أماكن أخرى.

جهاز الأمن الإسرائيلي لا يعتقد أن السنوار فر إلى مصر، ويأخذون بعين الاعتبار أنه يمكنه الوصول الى مصر، لكن لمصر لا توجد مصلحة للسماح بهروبه إلى هناك.

ويرجح التقرير أنه من خلال تركيز الجهود في نقطة معينة، يمكن الاستنتاج بحذر أن السنوار في أنفاق جنوب القطاع، وأن العملية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والتي يحظر الحديث عن جزء منها، تهدف للوصول اليه وكل تقدم بالعملية يزيد من اقتراب الجيش الإسرائيلي منه.