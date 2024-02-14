تقرير: الولايات المتحدة تحقق في هجمات إسرائيلية على غزة ولبنان

أشارت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير اليوم الأربعاء إلى أن الولايات المتحدة تجري تحقيقا في عدة غارات جوية نفذتها إسرائيل في غزة ولبنان، على ما قال مسؤولون أمريكيون وسط الإشارة إلى أن التحقيق يأتي ضمن تحقيق وزارة الخارجية الأمريكية في ادعاء ضلوع إسرائيل باستخدام قنابل وصواريخ أمريكية الصنع لقتل المدنيين، وفق النشر في هيئة البث الرسمية كان.

يستهدف التحقيق كشف ملابسات هجوم أسفر عن مقتل 125 شخصا في مخيم جباليا المجاور لغزة في 31 أكتوبر/تشرين الأول، حيث كان المستهدف وفقا لإسرائيل قائد في حماس كان يختبئ في نفق تحت برج سكني. كما يجري التحقيق في احتمال استخدام إسرائيل للفوسفور في الهجمات على لبنان حيث تدور فصول معركة على الجبهة الشمالية تخوضها إسرائيل أمام حزب الله وفصائل فلسطينية، منذ ما يزيد عن أربعة أشهر بالتزامن مع الحرب الدائرة في غزة ضد حماس.

وبحسب الصحيفة فإن المحققين المتخصصين بالأسلحة يشتبهون في أن إسرائيل استخدمت قنابل تزن 2000 رطل في الهجوم، مصدرها الولايات المتحدة وفق الظن. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الهجوم أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين، وربما يعتبر جريمة حرب. ورفضت إسرائيل وفقا للصحيفة إعطاء تفاصيل حول السلاح المستخدم في الهجوم.

وذكرت الصحيفة أن الإجراء "يظهر المعضلات التي تواجهها إدارة الرئيس جو بايدن، التي رفضت حتى الآن وضع شروط على نقل الأسلحة كوسيلة للضغط على إسرائيل، لكن مع استمرار الحرب تزايدت الدعوات لتغيير ذلك النهج."

وفيما يتعلق بالادعاء حول استخدام إسرائيل الفسفور ضد المدنيين في لبنان، فقد كلف وزير الخارجية اللبناني بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن استخدام هذه المادة. وفي الوقت نفسه، دافع الجيش الإسرائيلي عن استخدامه للفسفور الأبيض، مؤكداً امتثاله للقانون الدولي.