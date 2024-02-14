نتنياهو: "المفتاح للإفراج عن الرهائن هو الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة للغاية"

أطل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، بتصريح للشعب الإسرائيلي يتعلق بمسألة الإفراج عن المختطفين التي ينقسم حولها الرأي العام الإسرائيلي فيما يصر ذوو الأسرى على إنجاز صفقة بأسرع وقت ممكن لا سيما بعد انقضاء 131 يوما على احتجازهم في أنفاق حماس معتبرين أن كل يوم لهم هناك يزيد من المخاطر على حياتهم.

وقال نتنياهو بنبرة واثقة: "لقد أطلقنا هذا الأسبوع سراح اثنين من المختطفين في عملية عسكرية دقيقة. وقد أطلقنا حتى الآن سراح 112 من المختطفين من خلال التوليف بين الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة.

وتابع نتنياهو: "وهذا أيضًا هو المفتاح للإفراج عن معظم مختطفينا: الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة للغاية".

واستطرد رئيس الوزراء يقول: "ونعم، أصر على أن تتخلى حماس عن مطالبها غير المعقولة (حد الهذيان)، وعندما يتنازلون عن هذه المطالب يمكننا المضي قدما".

يشار إلى أن نتنياهو أوعز إلى الوفد المكلف بالمفاوضات بعدم العودة إلى القاهرة لاستكمال المحادثات وعلل ذلك بقوله إن حماس لم تقدم ردا على المطالب الإسرائيلية.