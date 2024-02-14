بعد عملية صفد: رئيس الأركان يؤكد استمرار القتال ضد حزب الله لدحره إلى الوراء وإعادة الأمان لسكان الشمال

أجرى رئيس الأركان، اليوم (الأربعاء)، تقييماً للوضع مع قادة الاحتياط على الحدود اللبنانية، حضره أيضا قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين وقائد الفرقة 91 المقدم شاي كلافار، وذلك على خلفية التصعيد الخطير الذي بلغ ذروته اليوم بقصف صاروخي على مدينة صفد استهدف قاعدة عسكرية ما أدى إلى مقتل جندية وإصابة جنود آخرين.

وجاء في كلمة رئيس الأركان: "أريدكم أن تعرفوا شيئًا واحدًا - لن ننتهي من هذا دون إعادة السكان إلى المطلة وسائر البلدات في الشمال، بمستوى عال من الأمان...هذه هي مهمتنا الأولى، لا أحد يختلف معنا ونحن الآن نركز على الاستعداد للحرب فى الشمال".

وأضاف هليفي "في النهاية سنكون مستعدين للحرب، إذا لم تنته (حالة التصعيد) بالحرب فلن تنتهي بالتسوية على الإنجازات" وسط تأكيده على دحر قوات حزب الله إلى الوراء ما سيجلب الهدوء والاستقرار ويمكن السكان من العودة.

وكاشف رئيس الأركان بأن كل ذلك يحتاج إلى بعض الوقت وأوضح أن السكان أنفسهم يدركون ذلك ويرحبون بأن "يستغرق المجهود المزيد من الوقت شرط أن يوصلنا إلى نتيجة جيدة".

وفي اجتماع عقد يوم الأربعاء مع رؤساء السلطات في المنطقة الشمالية، أكد اللواء هرتسي هاليفي التزام الجيش الإسرائيلي بمواجهة التحديات الأمنية التي يشكلها حزب الله. واعترافًا بالجهود التعاونية بين القيادة العسكرية والمحلية، أكد اللواء هاليفي على أهمية المرونة والقوة التي أظهرها السكان في مواجهة التهديدات المستمرة.

وقال اللواء هاليفي خلال الاجتماع: "لقد التقيت بكم بعد أن قمت بدوريات في المنطقة وأجريت تقييماً للوضع مع القادة وافقت فيه على أهداف للهجوم رداً على ما حدث صباحا في الشمال".

وشدد اللواء هاليفي على أن "هناك إنجازات كبيرة للغاية في ضرب حزب الله في لبنان، لكننا نواصل العمل – ولن نقف عند هذه النقطة". "نحن نزيد الضرر طوال الوقت وهم يدفعون ثمناً متزايداً. الحملة القادمة ستكون هجومية للغاية، وسنستخدم كل الأدوات وبكل القدرات".