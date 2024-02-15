تواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة ونجاح التنسيق الكامل في القضاء على مسلحي حماس خلال الأربع والعشرين ساعة

IDF Spokesperson

أكملت القوات الجوية خلال الأربع والعشرين ساعة تنفيذ عدد من الغارات الجوية في أنحاء قطاع غزة، في إطار تقديم المساعدة للقوات المناورة.

وأسفرت الهجمات عن تدمير العديد من البنى التحتية تحت الأرض إلى جانب المباني العسكرية ومواقع إطلاق النار التابعة لمنظمة حماس.

وفي وسط قطاع غزة، قضى الفريق القتالي للواء ناحال في اليوم الأخير على عدد من المسلحين. وفي إحدى العمليات، قامت فرقة النار التابعة للواء بالتعاون مع القوات الجوية بتصفية قائد مراقبة في حركة حماس.

وفي نشاط آخر رصدت سفينة تابعة للذراع البحري خلية مسلحة تقترب من القوات في المنطقة، وبالتعاون مع مقاتلي الذراع البحرية ومجمع لواء النار هاجمت القوات المجموعة وقضت عليها.

IDF Spokesperson

وفي إطار الأيام القليلة الماضية، قامت فرقة تشكيل النار 215 بالتخطيط وتنفيذ عمليات اغتيال في مدينة غزة وشمال القطاع. خلال اليوم الأخير، قضى المقاتلون على نحو 15 مسلحا، من بينهم ناشط في الأمن العام التابع للمنظمة وآخرون شاركوا في الهجوم القاتل على البلدات الإسرائيلية الحدودية في 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وفي خان يونس، يواصل مقاتلو تشكيل الكوماندوس القضاء على المسلحين ومداهمة الأهداف، وسط العثور على أسلحة من مختلف الأنواع والعديد من العبوات الناسفة والمعدات العسكرية. وفي إطار نشاط آخر في خان يونس، رصد مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء 646 مراقبين حمساويين تواجدا في موقع قريب منهم. ووجهت القوات طائرة هاجمت الناشطين وقضت عليهما.

كما تم القضاء على عدد من المسلحين في غرب خان يونس بنيران القناصة وقذائف الدبابات. وداهمت القوات عدداً من الأهداف العسكرية في المنطقة، حيث عثرت على بنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية وخراطيش وعبوات ناسفة.