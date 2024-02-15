التغطية متواصلة| تواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة ونجاح التنسيق الكامل في القضاء على مسلحين لحماس خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة
أطلع الوزير الإسرائيلي نظيره الأمريكي على عملية إنقاذ الرهينتين فرناندو مارمان ولويس هار من رفح، والمفاوضات الجارية للإفراج عن باقي المختطفين لدى حركة حماس
تواصلت العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في خان يونس المعقل قبل الأخير لحماس تمهيدا لدخول رفح الحدودية مع مصر وأفادت تقارير فلسطينية بعمليات قصف في دير البلح وسط القطاع.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن حديث هاتفي لوزير الأمن يوآف غالانت مع نظيره الأمريكي وزير الدفاع لويد أوستن، لبحث "أهمية حماية المدنيين وضمان الحركة ووصول المساعدات الإنسانية قبل أي عملية ضد حماس في رفح".
وبحسب البيان أطلع الوزير الإسرائيلي نظيره الأمريكية على عملية إنقاذ الرهينتين فرناندو مارمان ولويس هار من رفح، والمفاوضات الجارية للإفراج عن باقي المختطفين لدى حركة حماس. كما أطلع الوزير غالانت أوستن على عمليات الجيش الإسرائيلي في خان يونس.
وعرفت الحدود الشمالية أمس الأربعاء تصعيدا خطيرا، في حين أسفر الرد الإسرائيلي عن مقتل 11 شخصا على الأقل على بلدات في جنوب البلاد، كما أفادت تقارير لبنانية وسط الإشارة إلى مقتل ثمانية على الأقل في هجوم على أحد المنازل في منطقة النبطية.
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تقرير: الولايات المتحدة مع حلفائها العرب تدفع نحو خطة سلام خلال وقف إطلاق النار في غزة
تعمل إدارة بايدن بشكل حثيث مع مجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط على استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية، يمكن الإعلان عنه في الأسابيع القليلة المقبلة، وفق ما نشرت الخميس صحيفة واشنطن بوست.
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بن غفير معقبا على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب: لن تقوم دولة فلسطينية طالما بقينا في الحكومة
https://twitter.com/i/web/status/1758026314965983541
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وكتب بن غفير على منصة إكس قائلا: 1400 قتيل والعالم يريد أن يمنحهم دولة. لن يحصل ذلك!
صديق لزعيم حماس في قطاع غزة: يحيى السنوار لم يتوقع أن تكون عواقب هجوم 7 أكتوبر بهذه الخطورة
تواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة ونجاح التنسيق الكامل في القضاء على مسلحي حماس خلال الأربع والعشرين ساعة
أكملت القوات الجوية خلال الأربع والعشرين ساعة تنفيذ عدد من الغارات الجوية في أنحاء قطاع غزة، في إطار تقديم المساعدة للقوات المناورة.
وأسفرت الهجمات عن تدمير العديد من البنى التحتية تحت الأرض إلى جانب المباني العسكرية ومواقع إطلاق النار التابعة لمنظمة حماس.
وفي وسط قطاع غزة، قضى الفريق القتالي للواء ناحال في اليوم الأخير على عدد من المسلحين. وفي إحدى العمليات، قامت فرقة النار التابعة للواء بالتعاون مع القوات الجوية بتصفية قائد مراقبة في حركة حماس.
وفي نشاط آخر رصدت سفينة تابعة للذراع البحري خلية مسلحة تقترب من القوات في المنطقة، وبالتعاون مع مقاتلي الذراع البحرية ومجمع لواء النار هاجمت القوات المجموعة وقضت عليها.
وفي إطار الأيام القليلة الماضية، قامت فرقة تشكيل النار 215 بالتخطيط وتنفيذ عمليات اغتيال في مدينة غزة وشمال القطاع. خلال اليوم الأخير، قضى المقاتلون على نحو 15 مسلحا، من بينهم ناشط في الأمن العام التابع للمنظمة وآخرون شاركوا في الهجوم القاتل على البلدات الإسرائيلية الحدودية في 7 تشرين الأول (أكتوبر).
وفي خان يونس، يواصل مقاتلو تشكيل الكوماندوس القضاء على المسلحين ومداهمة الأهداف، وسط العثور على أسلحة من مختلف الأنواع والعديد من العبوات الناسفة والمعدات العسكرية. وفي إطار نشاط آخر في خان يونس، رصد مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء 646 مراقبين حمساويين تواجدا في موقع قريب منهم. ووجهت القوات طائرة هاجمت الناشطين وقضت عليهما.
كما تم القضاء على عدد من المسلحين في غرب خان يونس بنيران القناصة وقذائف الدبابات. وداهمت القوات عدداً من الأهداف العسكرية في المنطقة، حيث عثرت على بنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية وخراطيش وعبوات ناسفة.
الرئيس بايدن يمدّد تأشيرات الفلسطينيين في الولايات المتحدة لمدة عام ونصف
وافق الرئيس جو بايدن على تمديد تأشيرات الإقامة لنحو 6 آلاف فلسطيني متواجدين في البلاد، لتوفير "ملاذ آمن مؤقت" لهم على وقع الحرب في غزة. وأعلن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عن الخطوة التي تأتي "عقب "الأوضاع الإنسانية في غزة، التي تدهورت بشكل كبير بعد الهجوم المروع الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والرد العسكري الإسرائيلي".
وجاء في إعلان البيت الأبيض: "نظرا للصراع المستمر والاحتياجات الإنسانية على الأرض، منح الرئيس تمديدا للإقامة لمدة 18 شهرا للفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة، مع استثناءات معينة لأولئك الذين أدينوا بارتكاب جرائم أو الذين تعتبرهم تهديدا للأمن العام".
مجلس النواب الأمريكي يدين "استخدام حماس للاغتصاب والعنف الجنسي يوم السابع من أكتوبر
أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا من الحزبين يدين "استخدام حماس للاغتصاب والعنف الجنسي كأسلحة أثناء وبعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول".
صدر القرار بأغلبية 418 صوتا، ولم يتخلف عن التصويت في الحزب الديموقراطي سوى النائبة ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب. ويدعو قرار المشرعين جميع الهيئات الدولية إلى "الإدانة بشكل لا لبس فيه للقتل الهمجي والاغتصاب والاعتداء الجنسي والاختطاف الذي ارتكبته حماس والإرهابيون الآخرون" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
كندا وأستراليا ونيوزيلندا تعرب عن قلقها من التخطيط لعملية في رفح
أصدر رؤساء كندا وأستراليا ونيوزيلندا بياناً مشتركاً، حول التقارير التي تحدثت عن عملية إسرائيلية وشيكة في رفح دعوا فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. "إننا نشعر بقلق عميق إزاء المؤشرات التي تشير إلى أن إسرائيل تخطط لهجوم بري في رفح. وأضافوا أن "العملية العسكرية في رفح ستكون كارثة".