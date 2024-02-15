الجيش الإسرائيلي يؤكد حصوله على معلومات استخباراتية موثوقة حول احتجاز حماس رهائن في مستشفى ناصر

قال الناطق الرسمي بلسان الجيش الإسرائيلي دانيئيل هغاري في تحديث رسمي الخميس أنه "لدينا معلومات استخباراتية موثوقة من عدد من المصادر، بما في ذلك من الرهائن المفرج عنهم، تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن في مستشفى ناصر في خان يونس، وأنه قد تكون هناك جثث لرهائننا في منشأة مستشفى ناصر".

وبحسب هغاري فقد "ثبت مع مستشفى الشفاء ومستشفى الرنتيسي ومستشفى الأمل والعديد من المستشفيات الأخرى في جميع أنحاء غزة، أن حماس تستخدم المستشفيات بشكل منهجي كمراكز للإرهاب".

وأشار هغاري أيضا إلى أن التقييمات الاستخباراتية والمعلومات التي تم جمعها تشير إلى أن أكثر من 85% من المرافق الطبية الرئيسية في غزة قد استخدمت من قبل حماس في عملياتها.

وفي هذه الأثناء، تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات ضد حماس داخل مستشفى ناصر في خان يونس. ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فإن العملية تعتمد على معلومات استخباراتية تشير إلى وجود نشاط إرهابي لحماس في المستشفى، والهدف منها هو الوصول إلى نشطاء في الحركة بمن في ذلك المشتبه في تورطهم في مجزرة 7 أكتوبر. وتم حتى الآن احتجاز العديد من المشتبه بهم في المستشفى.

كما عمل الجيش الإسرائيلي على تأمين ممر خاص لإخلاء السكان المدنيين المتواجدين في منطقة مستشفى ناصر، باتجاه المنطقة الإنسانية.

وأفاد البيان أيضا أنه تم تدريب القوات العاملة في المنطقة على هذه المهمة، كما تم إطلاعها مسبقاً على أهمية منع الأذى عن المدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية.

وتم التأكيد كذلك على حرص الجيش الإسرائيلي على العمل وفقا للقانون الدولي وضد منظمة حماس، التي تعمل من المستشفيات والبنية التحتية المدنية في نمط عمل منهجي وساخر، دون التمييز بين السكان المدنيين والإرهابيين التابعين للمنظمة.

وكرر الناطق تعهد الجيش الإسرائيلي والتزامه بإنقاذ الرهائن وإعادتهم إلى الوطن. وأضاف "نقوم بعمليات إنقاذ دقيقة – كما فعلنا في الماضي – حيث تشير معلوماتنا الاستخبارية إلى احتمال احتجاز جثث الرهائن".