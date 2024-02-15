رئيس المكتب السياسي لحماس يؤكد على مطالبة الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من غزة مقابل “صفقة تبادل جدية”

أصدر رئيس حركة حماس إسماعيل هنية بيانا يوم الخميس أكد فيه على ثلاثة شروط أساسية للمفاوضات الحالية في مصر، والتي تتم بوساطة جزئية من قبل الولايات المتحدة وقطر.

وبحسب البيان الذي نشرته قنوات حماس الإعلامية نيابة عن هنية، فإن أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة، و”إتمام صفقة تبادل جدية”.

وقد قبلت إسرائيل الإطار المقترح الذي تم تحديده في قمة باريس للوسطاء المصريين والأمريكيين والقطريين كأساس للمفاوضات. ووفقا لذلك، سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل متعددة إلى جانب وقف الأعمال العدائية وزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

لكن حماس أرسلت اقتراحا مضادا يتضمن مطالب على وجه الخصوص باختيار 500 فلسطيني مسجونين بتهم الإرهاب وإطار لإنهاء الحرب، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "خيالية".

إن الاستسلام لمطالب حماس غير المعقولة سيستدعي مذبحة أخرى”، رد نتنياهو على الاقتراح المضاد وشدد على ضرورة منع الحركة من استعادة السيطرة على غزة.

أفادت تقارير أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وجه نداء مباشرا إلى حماس، وحث فيه على وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن قبل أن توسع إسرائيل عمليتها العسكرية لتشمل المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.