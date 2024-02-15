السماح بالنشر لأول مرة: سقوط صاروخ على مدخل مركز زيف الطبي في صفد

خلال الهجوم الصاروخي الذي استهدف أمس مدينة صفد، سقط صاروخ عند مدخل المركز الطبي زيف وبأعجوبة لم تقع كارثة كبرى، إذ سقط الصاروخ دون أن ينفجرعلى ما سمحت السلطات الأمنية بالنشر اليوم. وتم السماح كذلك بنشر توثيق الكاميرات الأمنية في مركز زيف الطبي الذي يظهر سقوط الصاروخ أمام مشهد حركة الحافلات والمركبات.

وفي موقع آخر أمس الأربعاء، استهدف صاروخ من لبنان قاعدة عسكرية قتل الجندية الرقيب عومر سارة بانجو واصيب عشرة آخرون، تم نقلهم للعلاج في مركز زيف الطبي.

وقال مدير مركز زيف الطبي البروفيسور سلمان الزرقا: "منذ بداية القتال في الشمال، قمنا بمعالجة حوالي 170 جريحًا قتاليًا في زيف ومن الواضح أن حزب الله جعل هدفه مهاجمة المستشفى أيضًا، كما لقد حدث ذلك بالفعل في حرب لبنان الثانية. عمل فريقنا بشكل صحيح وعالج الجرحى على الرغم من ضجيج سقوط الصاروخ عند مدخل زيف. نحن جميعًا ملتزمون بمهمتنا المتمثلة في إنقاذ الأرواح وإغاثة جرحانا ومرضانا. سنعمل قريبًا على رفع قدراتنا بعد أن قامت وزارة الصحة بالإعلان عنا "مركزًا ممتازًا" لعلاج الصدمات في الشمال، بعد الموافقة على الميزانية".

في الفيديو المرفق يمكنكم مشاهدة كيف يقوم حارس أمن المركز الطبي منهل غضبان بتوجيه زوار المركز الطبي للوصول إلى منطقة محمية بل ويساعد الأم والطفل على الخروج من سيارتهما قريبا من لحظة سقوط الصاروخ والركض معهما نحو المنطقة المحمية.