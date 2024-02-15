هرتسوغ يتوجه إلى ميونيخ للدفع بجهود الإفراج عن الرهائن

يغادر الرئيس يتسحاك هرتسوغ، الجمعة، للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، في زيارة تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وسيبحث معه الجهود المبذولة للإفراج عن الرهائن. وفي المؤتمر، سيعقد الرئيس سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية الإضافية مع القادة الدوليين وسيلقي كلمة.

وسينضم إلى الرئيس في الزيارة راز بن عامي، وعادي شوهام، وأفيفا سيغال – الذين تم إطلاق سراحهم بعد أن أسرتهم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر – وممثلون آخرون عن عائلات الرهائن.

وفي اجتماعاته مع زعماء العالم، التي تهدف إلى تعزيز الضغط السياسي المكثف كجزء من الجهود الحاسمة لتأمين العودة الآمنة والسريعة للرهائن الذين تحتجزهم حماس، سيشدد الرئيس على فداحة الفظائع التي ارتكبتها منظمة حماس.

وتأتي الزيارة على خلفية المعارضة القانونية والدبلوماسية التي تبديها إسرائيل للدعوى القضائية المرفوعة ضدها في لاهاي، وهي الدعوى التي وصفها الرئيس بأنها تشهير دموي دعما لحماس موجهة ضد الدولة القومية للشعب اليهودي. وسيؤكد الرئيس في لقاءاته على الجهود الإنسانية التي تبذلها إسرائيل لصالح السكان المدنيين في غزة، والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من الحملة الشاملة. وسوف يؤكد على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولي، والحاجة الأساسية للدفاع عن إسرائيل ضد التهديدات الأمنية - التي تعرض إسرائيل والمنطقة بأكملها للخطر - طالما استمرت منظمة حماس في السيطرة على قطاع غزة.

وكجزء من زيارتها، ستشارك السيدة الأولى ميخال هرتسوغ في لجنة تتناول استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح في الصراع، في أعقاب الجرائم الجنسية المروعة التي ارتكبها مسلحو حماس في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر. وفي وقت لاحق، ستشارك السيدة الأولى أيضًا في فعالية تدعو إلى عودة الرهائن، وسيشارك فيها المفرج عنهم من الأسر وممثلي عائلات الرهائن. كما سيحضر الحفل منسق شؤون الرهائن والمفقودين العميد. الجنرال غال هيرش، ووزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس وغيرهم من كبار المسؤولين.